به گزارش خبرنگار مهر، فخرالسادات خامسی هامانه، ظهر امروز در نخستین جلسه کمیته تخصصی سلامت زنان استان یزد اظهار داشت: ایجاد و تشکیل این کمیته برای رسیدگی به وضعیت سلامت بانوان استان و اولویت‌بندی در این حوزه ضرورت داشت.

وی عنوان کرد: لازم است برای اتخاذ تصمیم‌های درست و اساسی در حوزه سلامت بانوان، از نظرات پزشکان متخصص در این زمینه استفاده مطلوب شود و تحقق این امر در کمیته تخصصی سلامت زنان استان امکان‌پذیر است.

خامسی هامانه با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که برای تقویت و ارتقا سلامت بانوان استان یزد انجام شده است، افزود: تقویت سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی استان در راستای سلامت زنان و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت نقش بانوان در افزایش آگاهی جامعه و خانواده نسبت به نیازهای سلامت زنان از جمله این برنامه ریزی ها است.

وی تاکید کرد: سلامت زنان استان یزد در بخش‌های مختلف از جمله سلامت روحی، جسمی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و ... پیگیری می‌شود و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های مختلفی از جمله رسانه‌ها، پزشکان و دستگاه‌ها در راستای تحقق سلامت زنان در حوزه های مختلف استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند تمام فاکتورهای لازم برای ارتقا سلامت بانوان را تامین کند، بر استفاده از پتانسیل بالای تشکل‌های مردمی برای ارتقا و توسعه سلامت زنان استان در ابعاد مختلف جسمی، روحی، فرهنگی، اجتماعی و روانی تاکید کرد.