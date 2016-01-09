بهره برداران باید از آموزش های کاربردی برخوردار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاه پسند ظهر شنبه در همایش عملیاتی کردن نظام نوین ترویج کشاورزی که با حضور خاوازی معاون ترویج وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مدیران و مسئولان مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانها درسالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: جایگاه ترویج در بخش کشاورزی در حوزه های زراعی، باغی، دامی، طیور، شیلات، منابع طبیعی و آب و خاک انکارناپذیر است.



شاه پسند افزود: مهمترین وظیفه ترویج کشاورزی، انتقال و کاربردی کردن دانش و تغییر رفتار بهره برداران است و با اتکاء به تحقیقات و پژوهش می توان به نتایج بهتری رسید.

وی اظهارداشت: واحدهای ترویج کشاورزی لازم است اطلاعات واحدهای تحقیقاتی را جمع آوری کرده و به تولیددانش کاربردی تبدیل کنندتابااستفاده ازظرفیت رسانه های انفرادی، گروهی به مخاطبین منتقل شده و برای هر فعالیت و بارگذاری در شبکه، دانش ترویج بر اساس نیازها از عرصه های تولید دریافت و به نیاز پژوهشی تبدیل شود.

شاه پسند یادآورشد: سایت الگویی کانون یادگیری، مدرسه در مزرعه، صندوق حمایت از مشاغل خانگی، مراکز رشد و کارآفرینی زنان، انتخاب کشاورزان نمونه در الگوسازی و نشریات و بروشورها و دستورالعملهای فنی از مهمترین تکنیک ها و فنون ترویجی در اجرای برنامه هاست.

وی گفت: نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی بر اصول تجهیز و ساماندهی مراکز دهستان، پهنه بندی عرصه های تولیدی و مدیریت دانش و اطلاعات استوار است.

قائم مقام ترویج وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت:قزوین به عنوان پایلوت در اجرای طرح نظام نوین ترویج انتخاب شده و با ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان، بررسی وضعیت موجود فضاهای اداری مراکز، تعمیر، نوسازی و تجهیز مرکز جهاد کشاورزی برای ارائه خدمات آموزشی و ترویجی و تعمیر و نوسازی و ایجاد فضای اداری مناسب برای پرسنل مرکزجدی گرفته شده است.

شاه پسند افزود: جایگاه ترویج و آموزش در مدیریت دانش با بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی، رسانه های تلفیقی، آموزشی و ترویجی شکل می گیرد وباید در این مسیر از ظرفیتهای موجود بخوبی استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: سیاست و اهداف کمی بخشهای اجرایی می تواند به برنامه های ترویجی و آموزشی تخصصی تبدیل شود لذا ترویج می تواند نقش تسهیلگر با جامعه محلی را ایفا کند تا بتوان راحت تر به اهداف پیش بینی شده دست یافت.