پیام تسلیت دفتر هنرهای تجسمی برای درگذشت معاون اسبق این دفتر

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هنرهای تجسمی در پیام تسلیتی در پی درگذشت مسعود میثمی معاون اسبق این دفتر، چنین آورده است:

«مسعود میثمی در مراكز و مجموعه های هنری فعالیت داشت و بیش از ۲۰ سال نیز به عنوان معاون مركز هنرهای تجسمی به حوزه هنرهای تجسمی و هنرمندان خدمت كرد. ضایعه فقدان این همكار عزیز را به خانواده گرامی شان تسلیت می‌گوییم و رحمت و مغفرت را برای آن زنده یاد از درگاه خداوند متعال خواستاریم.»

مراسم ترحیم مسعود میثمی سه شنبه ۲۲ دی ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجدالرضا (ع) واقع در میدان نیلوفر برگزار می شود.