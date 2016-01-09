  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

پیام تسلیت دفتر هنرهای تجسمی برای درگذشت معاون اسبق این دفتر

پیام تسلیت دفتر هنرهای تجسمی برای درگذشت معاون اسبق این دفتر

دفتر هنرهای تجسمی در پیامی درگذشت مسعود میثمی معاون اسبق این دفتر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هنرهای تجسمی در پیام تسلیتی در پی درگذشت مسعود میثمی معاون اسبق این دفتر، چنین آورده است:

«مسعود میثمی در مراكز و مجموعه های هنری فعالیت داشت و بیش از ۲۰ سال نیز به عنوان معاون مركز هنرهای تجسمی به حوزه هنرهای تجسمی و هنرمندان خدمت كرد. ضایعه فقدان این همكار عزیز را به خانواده گرامی شان تسلیت می‌گوییم و رحمت و مغفرت را برای آن زنده یاد از درگاه خداوند متعال خواستاریم.»

مراسم ترحیم مسعود میثمی سه شنبه ۲۲ دی ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجدالرضا (ع) واقع در میدان نیلوفر برگزار می شود.

کد مطلب 3020703
آروین موذن زاده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها