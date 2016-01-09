عیادت معاون فرهنگی ارشاداز پدرشعر انقلاب/بهبودی نسبی استادسبزواری

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز شنبه ۱۹ دی با همراهی اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر و مهدی قزلی رئیس بنیاد ادبیات داستانی به عیادت استاد حمید سبزواری پدر شعر انقلاب در بیمارستان آسیا رفت.

در این دیدار، علی محمد مودب، جواد محقق، حسین آهی، حجت الاسلام زکریا اخلاقی و اسماعیل امینی از اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر حضور داشتند.

در این دیدار صالحی ضمن آرزوی بهبود و سلامتی سبزواری، خطاب به وی گفت: آقای جنتی وزیر ارشاد بسیار دوست داشتند از شما عیادت کنند، اما برنامه‌های هیات دولت و گرفتاری‌هایشان مانع شد و من به نمایندگی از ایشان به دیدار شما آمده‌ام. ان‌شاء‌الله جشنواره شعر فجر را با حضور و شعرخوانی شما برگزار می‌کنیم.

زکریا اخلاقی نیز در این دیدار به خوانش یکی از غزلیات استاد سبزواری پرداخت.

همسر و فرزند استاد سبزواری نیز در این دیدار حضور داشتند.

فرزند استاد سبزواری ضمن اشاره به بهبود نسبی حال پدرش گفت:امروز خلاف روزهای گذشته تغذیه پدر بدون سرم انجام شد.