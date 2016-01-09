به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «وروجک‌ها» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد اژدری هفته پایانی دی ماه و پس از اکران فیلم «شکاف» در گروه سینمایی ماندانا به روی پرده می‌رود.

«وروجک‌ها» عنوان بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان را در بیست و هشتم جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان از آن خود کرد.

«وروجک‌ها» که از فضای شاد و فانتزی و موزیکال برخوردار است، روایتگر داستان زندگی خواهر و برادری به نام های ساینا و سینا است که پدر و مادرشان را با رفتارهای‌ نادرست‌شان به ستوه آورده‌اند. یک روز صبح که آنها از خواب بیدار می‌شوند در کمال تعجب پی می‌برند که پدر و مادرشان ناپدید شده‌اند. ساینا و سینا قدم در راهی می‌گذارند که مشکلات عجیب و غریبی انتظارشان را می‌کشد.

در این فیلم علیرضا خمسه، سیما تیرانداز، طوفان مهردادیان و مهدی احمدی به عنوان بازیگران اصلی جلوی دوربین رفتند و ساینا اژدری، کیمیا حسینی، ایلیا مجیدی، آرتین پشنگ، روژان تقی زاده، عسل مردی، امیرعلی خانی و آرش ادیبی بازیگران خردسال این اثر به شمار می‌روند.

عوامل فیلم سینمایی «وروجک‌ها» عبارت‌اند از نویسنده و کارگردان: فرزاد اژدری، تهیه‌کننده: مهدی احمدی، مدیر تولید: جعفر گودرزی، مشاور فیلمنامه: مجید رضابالا، مدیر فیلمبرداری: مجتبی رحیمی، طراح صحنه و لباس: سحر گوران، طراح چهره پردازی: حسین یزدی، صداگذاری و تدوین: حامد رضی، صدابردار: بهروز عابدینی، جلوه های ویژه: امیر سحرخیز، آهنگساز: امیرسعید امیراصلانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مجتبی طاهرخانی، منشی صحنه: مریم باجی، مدیر تدارکات: عباس خدادادی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: مهدی حیدری و مشاور رسانه: نگار حسینی.