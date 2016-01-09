عده ای می خواهند روحیه مطالبه گری پرستاران را سرکوب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، علی اکبر قربانی تاکید کرد: طرح تربیت پرستار بیمارستانی، در نظام سلامت نابهنجاری درست می کند. زیرا، در راستای ارتقای جایگاه رشته پرستاری نیست.

وی با عنوان این مطلب که پرستاری امروزه یک رشته آکادمیک در دنیاست، گفت: ایران به لحاظ تولید علم در رشته پرستاری در دنیا رتبه بیست و چهارم را دارد و طرح تربیت پرستار بیمارستانی، ساختارهای علمی حرفه پرستاری را می شکند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم ادامه داد: اگر قرار باشد بیمارستان برای خودش پرستار تربیت کند، قطعا مشکلاتی برای پرستار به وجود می آید که آثار و تبعات آن متوجه سلامت بیماران خواهد شد.

قربانی با تاکید بر اینکه نظام سلامت و منزلت حرفه پرستاری از این طرح آسیب می بینند، گفت: ایده این طرح برای سهامداران بخش خصوصی است که به دنبال منبع درآمدی برای خودشان و تربیت نیروی ارزان قیمت پرستاری هستند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور ادامه داد: این افراد می خواهند روحیه مطالبه گری جامعه پرستاری را سرکوب کنند. در حالی که پرستاران اجازه نمی دهند چنین اتفاقی رخ دهد و قطعا این طرح محکوم به شکست است.

قربانی با عنوان این مطلب که مسئولان وزارت بهداشت نیز نسبت به واکنش جامعه پرستاری آگاه هستند، تاکید کرد: آنها هوشیاتر از این هستند که بخواهند وارد این قبیل جریاناتی بشوند که جامعه پرستاری به شدت با آن مخالف است.