دبیر کل امور خارجه هند و پاکستان ۱۵ ژانویه با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، وزارت خارجه پاکستان در اعلام کرد: دبیر کل امور خارجه هند و پاکستان ۱۵ ژانویه در اسلام آباد با همدیگر دیدار می کنند. در این دیدار دو طرف درباره شرایط و چگونگی شروع مذاکرات جامع و مسئله کشمیر نیز با هم به بحث و تبادل نظر می پردازند.

لازم به ذکر است بعد از حمله تروریستها به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند، مشاور امنیت ملی هند در تماس با همتای پاکستانی مدعی شده بود که تروریستها با افرادی در شهر «سیالکوت» پاکستان تماس تلفنی داشته اند. از سویی «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در صحبت با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند قول مساعد داده است که اسلام آباد تمام مدارک و مستندات ارایه شده از سویی دهلی نو را با دقت مورد بررسی قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است تروریستها درهفته اخیر با یورش به پایگاه هوایی «پتان کوت» درایالت پنجاب هند ۷ تن از نیروهای امنیتی هند را کشتند و در جواب نیروهای امنیتی ۶ تن ار تروریستهای مهاجم رابه هلاکت رساندند. این حملات پس از آن صورت گرفت که «نارندرا مودی» نخست وزیر هند، به روسیه، افغانستان و پاکستان سفر کرد و می توان این حمله را واکنشی از سویی مخالفان سیاستهای مودی در خصوص ارتباط با پاکستان و شروع مذاکرات جامع با اسلام آباد دانست.