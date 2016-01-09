به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران مرکزی پژوهشی است که به مطالعات و تحقیقات در حوزهٔ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌پردازد. به مناسبت ۵۰ سالگی تاسیس این پژوهشگاه با نعمت الله فاضلی، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی این پژوهشگاه گفتگو کردیم.

فاضلی گفت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان مرکز ملی علوم انسانی ایران این نقش را داشته است که با تجمیع تعداد قابل توجهی از رشته های علوم انسانی در یک مرکز مکانی و اداری واحد، تلقی نسبتا منسجم و میان رشته ای از علوم انسانی و اجتماعی در کلیت جامعه معاصر ایران ارائه کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به خدمات این پژوهشگاه به چرخه علوم انسانی افزود: این نهاد علمی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین مرکز و نهاد پژوهشی در حوزه علوم انسانی در ایران از جهات گوناگون در تاریخ معاصر ما حائز اهمیت است.

وی با بیان این که نخستین مساله ارزش سرمایه نمادین تاریخ، قدمت و زمان است، تصریح کرد: زمان واجد دلالت های گوناگونی برای هر چیزی است از جمله آنکه خود به عنوان سرمایه نمادین نقش مهمی در هویت دادن به پدیده ها ایفا می کند و یکی از مهم ترین سرمایه های پژوهشگاه در علوم انسانی، سرمایه نمادینی است که به کمک آن می توانیم اکنون این احساس ملی را داشته باشیم که در دوره تاریخ معاصر ما توانسته ایم این مرکز بزرگ و تاریخی را ایجاد کنیم.

فاضلی افزود: این احساس افتخار تاریخی و زمانی واجد دلالت های مختلفی از جمله حفظ پایداری و استمرار در گسترش و پذیرش جایگاه علوم انسانی در جامعه معاصر ایران است و دیگر آن که پژوهشگاه در طول عمر پنجاه ساله خود این جایگاه و پایگاه را به دست آورده است که بخش مهمی از نخبگان فکری و فرهنگی ایران معاصر به صورت پیوسته و ناپیوسته عضو این نهاد علمی بوده اند که از دکتر پرویز ناصر خانلری، داریوش شایگان، مجید تهرانیان و بهاءالدین خرمشاهی گرفته تا محققان بزرگ زبان شناسی، ادبیات و علوم اجتماعی که هم اکنون عضو این پژوهشگاه هستند، می توان نام برد.

فاضلی در پایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با توجه به امکاناتی که در زمینه پژوهش و انتشار و توزیع علم و دانش دارد، می تواند سهم قابل توجهی در تهیه و ارائه بهترین کتاب ها و مجلات حوزه علوم انسانی کشور داشته باشد.