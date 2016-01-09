به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتی ظهر شنبه در کارگروه گردشگری استان همدان بابیان اینکه عرصه و عیان جنگل گیان در شهرستان نهاوند ۷۰۰ هکتار است، گفت: این جنگل به‌عنوان تنها رویشگاه بلوط در استان همدان شناخته‌شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بابیان اینکه جنگل گبان نهاوند به‌عنوان ذخیره‌گاه ثبت‌شده و باید محافظت شود، گفت: در سال‌های گذشته توسعه فضای سبز در اطراف این جنگل انجام‌شده است.

همتی بابیان اینکه بارها به شهردار گیان اعلام‌شده که در صورت تمایل به مدیریت سراب گیان، طرح پیشنهادی خود را ارائه دهد، گفت: عرصه و عیان سراب متعلق به دولت است و فقط مجری بنا بر طرح خود مدیریت آن را برعهده‌گرفته می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بابیان اینکه میراث فرهنگی تاکنون هزینه‌هایی برای مدیریت آن انجام داده اما پیشنهاد ما این است که اگر دستگاهی به غیر شهرداری تمایل به پذیرش مسئولیت مدیریت سراب است باید طرح خود را ارائه دهد، گفت: در قالب طرح‌های ارائه‌شده بررسی‌ها صورت می‌گیرد تا قابلیت واگذاری طرح بررسی شود.

همتی در ادامه بابیان اینکه اساس‌نامه طرح گردشگری نهاوند فعلاً مسکوت است و از طرف شهرداری گیان تحت‌فشاریم که اگر مدیریت سراب را واگذار نکنید مسئولیتی در قبال سراب به عهده نمی‌گیریم، گفت: پیشنهادشده به‌صورت موقت مدیریت سراب گیان برای مدت یک سال به شهرداری نهاوند واگذار شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بابیان اینکه این تصمیم مشروط بر این است که ابتدا شهرداری طرح پیشنهادی خود را در خصوص سراب ارائه دهد، گفت: درزمینهٔ منابع طبیعی علیرغم ارائه طرح‌های مختلف متأسفانه در چند نوبت طرح‌ها رد شده چراکه سراب گیان یک نمونه جنگلی نادر است.

وی همچنین در خصوص سراب گاماسیاب بابیان اینکه سرمایه گذار طرح انتظار داشت نصف زمین های سراب را در اختیار بگیرد و با هزینه آن نصف دیگر آن را ساماندهی کند که باطرح مورد نظر موافقت نشد، گفت: در حال حاضر بناهایی که در سراب گیان احداث شده در حال از نابودی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام باید به سرمایه گذار واگذار شود، گفت: در نگاه اول شرکت سرمایه گذار خصوصی مدنظر است اما باید طرح های ارائه شده بررسی شود.