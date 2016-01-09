کتاب «محمد‌ بن موسی خوارزمی» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نقد و بررسی کتاب «محمدبن موسی خوارزمی» نگاهی به عصر و آثار او شنبه ۱۹ دی ماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می شود.

پروفسور ناصر کنعانی و دکتر جعفر آقایانی چاوشی به عنوان سخنران در این نشست حضور دارند.

کتاب «محمدبن موسی خوارزمی» چهار بخش «جای پای خوارزمی در مشرق زمین»، «رد پای خوارزمی در مغرب زمین»، «یادگارهای به جای مانده از خوارزمی» و «یادواره ها به یادبود خوارزمی» را در بر می گیرد. این چهار بخش، کوششی برای بازنمائی دستآوردهای علمی خوارزمی و جایگاه آنها در گسترۀ دانش است.

بخش اول این کتاب، حاوی اطلاعاتی راجع به موطن خوارزمی و زندگانی علمی او در بغداد و همچنین بحث دربارۀ آثار او به ویژه در زمینه های نجوم، جغرافی، جبر و حساب است. بخش های دوم، سوم و چهارم بیانگر آوازه و شهرت جهانی خوارزمی و نمایانگر جایگاه شامخ او در عالم ریاضیات می باشند و نشان میدهند که ریاضیدانان غربی و نگارندگان تاریخ علوم مغرب زمین چگونه و با چه اشتیاقی از دیرباز تا به امروز خود را با جزئیات آثار خوارزمی مشغول داشته و می دارند و در راستای شناساندن و نشر آنها می کوشند.

نشست نقد و بررسی کتاب «محمدبن موسی خوارزمی»، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲، طبقه همکف برگزار می شود.