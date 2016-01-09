مردم افراد مطالبه گر را در انتخابات برگزینند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر شنبه در همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در سال ۹۴؛ گفت: میزان صادرات محصولات استان کرمان چهار میلیارد دلار است.

وی با اشاره به اینکه مردم در ۲۴ خرداد ۹۲رای تعیین کننده ای به تغییر گفتمان و اخلاق دادند، افزود: دولت یازدهم خدمات زیادی را به مردم ارائه کرده است.

رزم حسینی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: با تلاش ها و سیاست های این دولت و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری کشور از جنگ قطعی رهایی یافت.

وی با اشاره به اینکه همگان باید برای رونق اقتصادی منطقه تلاش کنند، افزود: فعالین اقتصادی نبض اقتصادی کشور به شمار می روند.

استاندار کرمان علت عقب ماندگی کشور را توجه نکردن به اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: باید توجه داشت که تمامی طرح های در دست اجر با نفت ۲۵ دلاری و طبق قانون در حال اجرا هستند.

وی با اشاره به طرح همیاران آب در استان کرمان، گفت: سه طرح انتقال آب برای رفع بحران کمبود آب در کرمان در دستور کار قرار دارد.

رزم حسینی به آغاز عملیات اجرایی حفاری آب از سد صفارود به شهر کرمان در ۲۰ روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: پروژه انتقال آب از سد نسا به شهرهای شرقی استان کرمان در دست اجراست.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه پروژه انتقال آب از دریای عمان به جنوب استان کرمان نیز در دست اجراست، افزود: همچنین خرید تضمینی آب شرب نیز در دولت مصوب شده است.

وی به برگزاری دو انتخابات مهم در اسفندماه سال جاری اشاره و تصریح کرد: باید بستر مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان به جایگاه ملت ایران اشاره کرد و افزود: در نظام مقدس جمهور اسلامی ایران مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت دارند.

وی ادامه داد: مردم با هوشیاری کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کنند و افراد مطالبه گر و ساعی را برای این منظور برگزینند.