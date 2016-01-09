تجلیل از مدیران کل برتر استان ها با حضور رئیس سازمان اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معاونین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان اوقاف و امور خیریه با تجلیل از مدیران برتراستان ها به کار خود پایان داد.

در این مراسم حجت اسلام و المسلمین محمدی اظهار داشت: پتانسیل های بسیار بالایی در اوقاف وجود دارد و این سازمان در جریان برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، با استفاده ازظرفیت موقوفات منطبق و مشارکت های مردمی توانست خدمات بسیاری را به زائران در مرزها ارائه دهد.

وی خواستار آسیب شناسی اجرای برنامه های اربعین شد و گفت: باید نقاط ضعف خود را شناسایی و نقاط قوت را تقویت کنیم.

در این همایش که با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان، معاونان و مدیران کل برگزار شد، در سه بخش برگزاری برنامه های هفته وقف، برنامه های اربعین حسینی(ع) واجرای سوگواره بصیرت عاشورایی وهمچنین مسابقات کشوری قرآن کریم از مدیران فعال و پر تلاش با اهدای لوح یادبود و هدایا تجلیل شد.

بر اساس این گزارش درراستای اجرای مناسب برنامه های هفته وقف ، مدیران کل ادارات اوقاف و امور خیریه مازندران، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی، تهران، قزوین، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و کردستان تجلیل شدند.

این گزارش حاکی است همچنین در بخش مدیران فعال در برنامه های اربعین حسینی و بصیرت عاشورایی از مدیران کل ادارات اوقاف خوزستان، ایلام، کرمانشاه، خراسان رضوی، همدان، زنجان، البرز، قم، لرستان، بوشهر، هرمزگان، و یزد با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

در بخش برگزاری مسابقات قرآن کریم نیز از حجج اسلام سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان و سید محمد باقر حسینی اراکی مدیر کل اوقاف کرمانشاه با اهدای لوح یادبود قدردانی شد.

همچنین در پایان این مراسم، از حجت الاسلام داود وطن خواه به عنوان محقق و پژوهشگر برتر وقف به لحاظ تهیه و تدوین کتاب استفتائات باب وقف تجلیل به عمل آمد.