ربودن اعضای بیش از ۵۰ خانواده عراقی توسط داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های داعش به شهر «الحویجه» واقع در استان کرکوک عراق یورش بردند.

بر اساس این گزارش، تکفیریها در این حمله اعضای ۵۴ خانواده عراقی را ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

در همین ارتباط، مقامات امنیتی اعلام کردند که تاکنون از سرنوشت خانواده های ربوده شده هیچ اطلاعاتی به دست نیاورده اند.

از سوی دیگر، یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه ای واقع در جنوب بغداد پایتخت عراق منفجر شد.

رسانه های عراقی اعلام کردند این انفجار به زخمی شدن پنج غیرنظامی از جمله سه کودک انجامید.