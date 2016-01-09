به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله سبوحی درباره ایجاد شبکه تخصصی تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استان زنجان اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت بهینه سازی انرژی و محیط زیست در سطح استان ها و ارزیابی پتانسیل آن، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی تصمیم دارد تا شبکه تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست را در استان زنجان و با همکاری تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط ایجاد کند.

وی تصریح کرد: توسعه ظرفیت علمی و فنی در استان، شناسایی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست و برنامه ریزی برای بالفعل کردن پتانسیل ها از طریق حمایت از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در استان زنجان از جمله اهداف تشکیل این شبکه تخصصی است.

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی گفت: ارزیابی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست در سطح استانی ایجاد می کند تا شبکه تخصصی متشکل از دستگاه های اجرایی، صنایع، شرکت های خدمات انرژی، شرکت های دانش بنیان و نهادهای پژوهشی و فناوری در استان ها سازماندهی شود.

سبوحی با بیان اینکه شناخت مسائل و چالش های بهینه سازی انرژی و محیط زیست در سطح استان ها یک ضرورت مهم است، ادامه داد: این امر برای پیگیری سیاست های دولت و تدوین برنامه اجرایی مشخص و هدفمند است تا بتواند ظرفیت لازم جهت گسترش بازارهای خدمات انرژی و فناوری کارآمد انرژی و محیط زیست وبهره برداری از پتانسیل های محلی را فراهم کند ودر جهت ارتقای سطح کارآیی انرژی و بهره وری کل در سطح ملی و ایجاد اشتغال دانش بنیان در استان های کشور گام بردارد.

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی تصریح کرد: دستیابی به اهداف مهم تشکیل شبکه تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست با همکاری تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی، بنگاه های اقتصادی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در استان ها صورت می گیرد.

به گفته وی، مسئولان دستگاه های اجرایی از توسعه فعالیت ها در زمینه بهینه سازی انرژی و محیط زیست استقبال کرده و قرار بر این شد تا کارگروه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در چارچوب شورای برنامه ریزی استان سازماندهی شود.

سبوحی خاطر نشان کرد: حمایت از فعالیت تشکل های مردم نهاد در زمینه بهینه سازی انرژی و محیط زیست، سازماندهی کارگروه فنی متشکل از متخصصان در استان، حمایت ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی از فعالیت این کارگروه در زمینه ارزیابی پتانسیل بهینه‌سازی انرژی از جمله موارد مطرح و تایید شده این نشست در استان زنجان بود.

وی درادامه گفت: کارگروه فنی استان زنجان در تعامل با کارگروه مطالعات دورنمای انرژی در ستاد خواهد بود و در این فرآیند انتقال تجربه و ابزارهای لازم برای تدوین دورنمای بهینه سازی انرژی استان در دسترس کارگروه فنی در استان گیرد.