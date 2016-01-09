کشف یک تن موادمخدر طی ۱۵ روز در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند، ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کشفیات پلیس استان یزد طی ۱۵ روز نخست دیماه اظهار داشت: در این مدت بالغ بر هزار کیلوگرم انواع موادمخدر در استان یزد کشف و ضبط شده است.
وی عنوان کرد: از این میزان موادمخدر کشف شده، ۸۹۰ کیلوگرم تریاک و حدود ۱۵۰ کیلوگرم نیز هروئین و حشیش بوده است.
فرمانده انتظامی استان یزد یادآور شد: به دنبال کشف این میزان موادمخدر، چند باند بزرگ توزیع و حمل موادمخدر شناسایی و منهدم شد و ۱۷۰ نفر نیز دستگیر شدند.
وی با اشاره به توقیف خودروها و وسایل نقلیه قاچاقچیان توسط پلیس استان یزد بیان کرد: ۲۰ دستگاه خودروی حامل محمولههای موادمخدر توقیف و روانه پارکینگ پلیس شد.
کاکاوند با تاکید بر اینکه مبارزه با جرائم مرتبط با موادمخدر در دستور کار پلیس استان یزد قرار گرفته است، افزود: جادههای استان دیگر برای قاچاقچیان و محمولههای موادمخدر امنیت نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه کشفیات موادمخدر اغلب در مبادی ورودی صورت میگیرد، افزود: بسیاری از محموله های موادمخدر در پوشش کالاهای دیگر از جمله میوه، پوشاک و ... از جاده های استان عبور می کند که پلیس استان یزد در این زمینه دقت مضاعفی خواهد داشت و تقریبا راه عبور محمولههای موادمخدر در استان در حال مسدود شدن است.
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