  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۴

سردار جزایری در جمع خبرنگاران:

لزومی ندارد میزان بُرد موشک‌هایمان را اعلام کنیم

لزومی ندارد میزان بُرد موشک‌هایمان را اعلام کنیم

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: هیچ لزومی ندارد که جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز برد موشک‌های خود را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جزایری در حاشیه مراسم ترحیم برادر سرلشگر صفوی که عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از سایت‌های غربی اعلام کرده است که بُرد موشک‌های ایران ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است؛ نظر شما در این باره چیست، اظهار داشت: هیچ لزومی ندارد که جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز بُرد موشک‌های خود را اعلام کند.

وی ادامه داد: هر گونه گمانه‌زنی در این زمینه مربوط به دستگاهی است که آن را اعلام کرده و مورد تایید ما نیست.

جزایری در خصوص حمله عربستان به سفارت ایران در صنعا گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز فکر می‌کند باید تلاش اصلی خود را مبتنی بر ایجاد آرامش در منطقه قرار دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این‌گونه خطاها و بازی‌های مضحک را جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه برنمی‌تابد.


 

 

کد مطلب 3020750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها