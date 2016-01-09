به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جزایری در حاشیه مراسم ترحیم برادر سرلشگر صفوی که عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از سایتهای غربی اعلام کرده است که بُرد موشکهای ایران ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است؛ نظر شما در این باره چیست، اظهار داشت: هیچ لزومی ندارد که جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز بُرد موشکهای خود را اعلام کند.
وی ادامه داد: هر گونه گمانهزنی در این زمینه مربوط به دستگاهی است که آن را اعلام کرده و مورد تایید ما نیست.
جزایری در خصوص حمله عربستان به سفارت ایران در صنعا گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز فکر میکند باید تلاش اصلی خود را مبتنی بر ایجاد آرامش در منطقه قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینگونه خطاها و بازیهای مضحک را جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه برنمیتابد.
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