به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم ختم برادر سرلشکر رحیم صفوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مقامات آمریکائی اعلام کرده در فرصت مناسب پاسخ آزمایش های موشکی ایران را خواهیم داد و واکنش شما به این سخنان چیست؟ اظهارکرد: ما در چارچوب اهداف دفاعی خود مشغول حفظ قدرت بازدارندگیمان هستیم و اینکه دیگران چه می گویند اهمیتی ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اقدامات اخیر آمریکائی ها در کنگره نقض برجام محسوب می شود و دولت قرار است چه تصمیمی در رابطه با آن بگیرد؟ گفت: هر کاری که نقض برجام باشد و به مرحله عمل برسد، قطعاً در مورد آن تصمیم می گیریم.