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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۶

ترکیه رئیس جمهور مصر را به نشست استانبول دعوت می کند

ترکیه رئیس جمهور مصر را به نشست استانبول دعوت می کند

وزارت خارجه ترکیه از تصمیم این کشور به دعوت از« السیسی» برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در استانبول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه از تصمیم این کشور به دعوت از« السیسی» رئیس جمهور مصر برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در استانبول خبر داد.

این نشست قرار است ۱۰ تا ۱۵ آوریل در استانبول ترکیه برگزار شود.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام داشت دعوت رسمی ارسال خواهد شد و تصمیم با مصر است که هر کسی را که می خواهد به این نشست اعزام کند.

قرار است در این نشست ریاست ریاست دوره ای از مصر به ترکیه منتقل شود.

در پی برکناری محمد مرسی توسط السیسی در مصر تنش در روابط قارهره و آنکارا بالا بوده است.

کد مطلب 3020755
پیمان یزدانی

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