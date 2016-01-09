به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌‍رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست، قائم مقام وزیر کشور در امور بین‌الملل و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی از سفر دو روزه وزیر کشور به سوریه در روز 21 دی ماه خبر داد.

وی ادامه داد: سفر وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور بنا به دعوت محمد الشعار وزیر کشور سوریه و با هدف توسعه و تعمیق روابط دو جانبه و اجرائی کردن یادداشت تفاهم همکاری‌های وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور جمهوری عربی سوریه، از روز دوشنبه 21 دی ماه آغاز و 2 روز ادامه خواهد داشت .



گفتنی است ، وزیر کشور سوریه، اول تیر ماه امسال در سفر به تهران با رحمانی فضلی وزیر کشور و تعدادی از مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و در جریان این سفر یادداشت تفاهم همکاری‌‎های امنیتی و انتظامی دو وزارتخانه در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها و همکاری‌های پلیسی به امضاء وزرای کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه رسیده است.