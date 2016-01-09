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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

قائم مقام وزیر کشور در امور بین‌الملل:

وزیر کشور دوشنبه به سوریه می‌رود

وزیر کشور دوشنبه به سوریه می‌رود

قائم مقام وزیر کشور در امور بین‌الملل گفت: وزیر کشور در سفری دو روزه دوشنبه 21 دی ماه به سوریه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌‍رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست، قائم مقام وزیر کشور در امور بین‌الملل و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی از سفر دو روزه وزیر کشور به سوریه در روز 21 دی ماه خبر داد.

وی ادامه داد: سفر وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور بنا به دعوت محمد الشعار وزیر کشور سوریه و با هدف توسعه و تعمیق روابط دو جانبه و اجرائی کردن یادداشت تفاهم همکاری‌های وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور جمهوری عربی سوریه، از روز دوشنبه 21 دی ماه آغاز و 2 روز ادامه خواهد داشت .

گفتنی است ، وزیر کشور سوریه، اول تیر ماه امسال در سفر به تهران با رحمانی فضلی وزیر کشور و تعدادی از مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و در جریان این سفر یادداشت تفاهم همکاری‌‎های امنیتی و انتظامی دو وزارتخانه در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها و همکاری‌های پلیسی به امضاء وزرای کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه رسیده است.

کد مطلب 3020760

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