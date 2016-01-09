شکست فیورنتینا برابر لاتزیو/ صدر جدول بدون تغییر ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه شب با برگزاری دیدا تیم های فیورنتینا و لاتزیو ادامه پیدا کرد. در این بازی که به میزبانی فیورنتینا برگزار شد تیم لاتزیو با نتیجه ۳ بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسید. گل های لاتزیو را در این دیدار بالده دیائو کیتا(۴۵)، سرگئی میلینکوویچ ساویچ (۹۱) و فیلیپه اندرسون (۹۲) به ثمر رساندند. فاکوندو رونکاگلیا (۹۰) زننده گل فیورنتینا بود.

با این نتیجه تیم اینتر همچنان با ۳۹ امتیاز صدرنشین باقی ماند. فیورنتینا و ناپولی هر کدام با ۳۸ امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند. لاتزیو هم ۲۷ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت.