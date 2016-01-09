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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۲۸

هفته نوزدهم سری آ؛

شکست فیورنتینا برابر لاتزیو/ صدر جدول بدون تغییر ماند

شکست فیورنتینا برابر لاتزیو/ صدر جدول بدون تغییر ماند

تیم فوتبال فیورنتینا جدال حساس برابر لاتزیو را واگذار کرد تا شانس صعود به صدر جدول رده‌بندی را از دست بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه شب با برگزاری دیدا تیم های فیورنتینا و لاتزیو ادامه پیدا کرد. در این بازی که به میزبانی  فیورنتینا برگزار شد تیم لاتزیو با نتیجه ۳ بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسید. گل های لاتزیو را در این دیدار بالده دیائو کیتا(۴۵)، سرگئی میلینکوویچ ساویچ (۹۱) و فیلیپه اندرسون (۹۲) به ثمر رساندند. فاکوندو رونکاگلیا (۹۰) زننده گل فیورنتینا بود.

با این نتیجه تیم اینتر همچنان با ۳۹ امتیاز صدرنشین باقی ماند. فیورنتینا و ناپولی هر کدام با ۳۸ امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند. لاتزیو هم ۲۷ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 3020763

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