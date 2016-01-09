مراسم ختم برادر سرلشگر رحیم صفوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم برادر سرلشگر رحیم صفوی مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا عصر امروز شنبه در مسجد نور تهران با حضور جمعی از شخصیتهای سیاسی و نظامی برگزار شد.
در این مراسم، چهرههایی همچون محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، محمود احمدینژاد، سرلشگر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، سرلشگر غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشگر محسن رضایی، سردار اشتری فرمانده ناجا، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور، مصطفی کواکبیان، سردار مرتضی قربانی، غلامحسین محسنی اژهای، سیدحسین هاشمی استاندار تهران، حجتالاسلام حجازی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری، محمدرضا عارف، سردار ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ، حجتالاسلام ناطق نوری، سردار جزایری، سردار کارگر، روحالله حسینیان، عبدالله جاسبی، پرویز اسماعیلی،حجتالاسلام علی عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، محسن روحانی، سردار احمدی مقدم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، جواد اطاعت، سردار حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مرتضی طلایی، علی شمخانی، حمید رسایی، سردار حسین سلامی، آیتالله اراکی، سردار احمد وحیدی، علاءالدین بروجردی، مرتضی تمدن، رستم قاسمی وزیر سابق نفت، آیتالله رشاد، حجتالاسلام اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، مصطفی محمد نجار وزیر سابق کشور، کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان، سردار رادان و جمعی از افسران و درجهداران نیروهای مسلح حضور داشتند.
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