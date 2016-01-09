برگزاری مراسم معارفه معاون جدید فرماندار و بخشدار مرکزی سرپلذهاب

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه معاون جدید فرماندار و همچنین بخشدار مرکزی سرپلذهاب پیش از ظهر امروز شنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور یوسف شاه حسینی معاون سیاسی و امنیتی استانداری و همچنین امیر شاه آبادی مدیر کل انتخابات استانداری کرمانشاه برگزار شد، عزیر کرمی به عنوان معاون جدید فرمانداری سرپلذهاب معرفی شد.

سیروس صادقی از کارشناسان استانداری کرمانشاه نیز در این مراسم به عنوان بخشدار مرکزی سرپلذهاب معرفی شد.

گفتنی است، عزیر کرمی که به عنوان معاون فرماندار سرپلذهاب معرفی شد حدود 3 سال به عنوان بخشدار مرکزی این شهرستان فعالیت کرده است.