به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیوست نامه ای به عنوان حسن روحانی رئیس جمهور، لوح فشرده حاوی اطلاعات صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به رئیس جمهور تقدیم کرد.

در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱ قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی آن، به پیوست لوح فشرده حاوی اطلاعات صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که بر اساس ضوابط مقرر در قوانین مذکور و مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و اصلاحات بعدی آن در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تهیه و تنظیم گردیده است، تقدیم می گردد.



با توجه به تدوین و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی، اجرای مبنای حسابداری تعهدی برای شناسایی و ثبت رویدادهای مالی از ابتدای سال ۱۳۹۴ در سطح کشور آغاز شده است.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به جمع کشورهایی نظیر استرالیا، اتریش، کانادا و ... پیوسته که مبنای حسابداری تعهدی را به اجرا گذاشته اند. بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی نه تنها باعث شناسایی دارایی ها و بدهی های دولت، ارتقای پاسخگویی و ایجاد مبنایی مناسب برای تصمیم گیری می شود بلکه زمینه را برای محاسبه بهای تمام شدهبرنامه ها، فعالیت ها، محصولات و خدمات، به عنوان پیش نیاز استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم می سازد.



امید است با اجرای نظام حسابداری مذکور، شاهد تحولی عظیم در نظام مالی و محاسباتی کشور باشیم.