«تهران تقاطع سئول» به شبکه افق می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند «تهران تقاطع سئول» با موضوع صنعت خودروی ایران و مقایسه آن با کره جنوبی، از امروز ۱۹ دی ماه ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه افق می رود.

این جمله را بارها شنیده ایم که صنعت خودروسازی در ایران و کره جنوبی با هم آغاز شده ولی امروز پیشرفت کره جنوبی در این زمینه قابل مقایسه با ایران نیست. کسی تا به حال به این پرسش پاسخ نداده که مسیری که ایران و کره در خودروسازی طی کره اند چه تفاوتی با یکدیگر داشته و چرا آنها توانسته اند سهمی از بازار جهانی خودرو را در اختیار بگیرند.

مجموعه «تهران تقاطع سئول» می کوشد به این پرسش و مسائلی از این دست پاسخ دهد. در نخستین قسمت بیان می شود که آغاز صنعت خودرو در کره جنوبی به مردادماه سال ۱۳۳۴ باز می گردد در آن زمان بازرگانی کره ای به همراه دو برادرش با استفاده از موتور جیپ های کهنه آمریکایی یک اتومبیل ساختند.

بخش اول این برنامه به گفتگو با مدیران و دست اندرکاران صنعت خودرو در کره اختصاص دارد و سپس تاریخچه صنعت اتومبیل سازی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه از شنبه ۱۹ دی ماه هرشب ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه افق می رود و در ساعت ۲۳ همان شب و ۱۶ روز بعد بازپخش می شود.