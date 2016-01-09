به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال ظهر شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه استان همدان ۴.۵ درصد تولید کشاورزی کشور را در اختیار دارد، گفت: کشاورزان نمونه ملی و استانی هموار افتخار بخش کشاورزی هستند.

وی بابیان اینکه بهترین مصداق اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است، گفت: در مراسمی که دی‌ماه در تهران برگزار شد از ۸۱ کشاورز نمونه در ۷۶ فعالیت تجلیل به عمل آمد که پنج فعالیت معادل ۶.۵ درصد مربوط به استان همدان بود.

رضوانی جلال ادامه داد: بخش کشاورزی استان همدان ۲۸ درصد اشتغال، ۲۳ درصد ارزش‌افزوده استان، ۳.۳ دهم درصد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه فاصله و میزان تولید نمونه‌ها با میانگین کشوری و استانی بسیار است به‌طوری‌که در گندم آبی میانگین تولید کشوری سه تن و ۱۳۸ کیلوگرم در هر هکتار و در استان همدان سه تن و ۹۲۸ کیلوگرم است اما نمونه برتر کشوری ۱۲ تن و ۸۴۰ کیلوگرم و نمونه استانی ۱۲ تن و ۱۸۰ کیلوگرم تولید داشته، گفت: فاصله بین متوسط کشوری و نمونه ۹ و هفت‌دهم تن یعنی ۳۰۹ درصد است.

وی بابیان اینکه این فاصله به معنی یک فرصت، یک اشتغال و یک سرمایه‌گذاری است، اظهار داشت: در محصول چغندرقند میانگین کشوری ۴۸ تن در هکتار، میانگین استان ۴۲ تن در هکتار، میانگین عملکرد نمونه استان همدان ۱۶۲ تن و میانگین عملکرد نمونه در کشور ۱۵۳ تن است.

رضوانی جلال با اشاره به اینکه فاصله‌ بین نمونه و متوسط کشوری در تولید چغندرقند ۲۸۰ درصد است، ادامه داد: در تولید انگور میانگین کشوری ۱۱ تن و ۸۵۰ کیلوگرم، میانگین استان همدان ۱۸ تن و ۲۶۲ کیلوگرم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه باید تولید بخش کشاورزی را اقتصادی کنیم، در غیر این صورت نمی‌توانیم وارد بازار جهانی و رقابتی شویم، عنوان کرد: بهره‌وری از ارکان اقتصاد مقاومتی است و باید استفاده از فناوری و روش‌های نوین در دستور کار قرار گیرد چراکه روش‌های قدیمی و سنتی جوابگوی نیاز کشاورزی نیست.

وی با تأکید بر توسعه گلخانه‌های استان همدان، عنوان کرد: برای اقتصادی کردن تولید باید به نمونه‌های برتر و پیشکسوتان کمک کرد تا رقابت‌پذیری بیشتر شود.