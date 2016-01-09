به گزارش خبرنگار مهر، سایت «الحوار» با انتشار این دروغ‌پردازی عجیب به نقل از روزنامه سعودی «الوئام»، مدعی شد که این روزنامه‌نگار یکی از افراد مشهور در شبکه‌های اجتماعی است که «سلفر» نام دارد. وی در صفحه تویتر ادعا کرده که شبکه العالم از او خواسته است در برنامه ای در خصوص «بحران های داخل عربستان» مشارکت کند.

سلفر همچنین مدعی شد: آنان تلاش کردند که من را قانع کنند، مصاحبۀ من طبق سناریوی آماده شده آنها درباره انقلاب های خطرناک شیعیان و درخواست برای جدایی الاحساء و القطیف، ۳۰ هزار دلار ارزش دارد. اما با وجود اصرار و پافشاری شبکه، من این پیشنهاد بزرگ را نپذیرفتم...

البته این روزنامه عربستانی که میزان صداقت و مصداقیت آن از نوع تنظیم خبر کاملا مشهود است، با اکتفا به نام حساب کاربری این فرد در تویتر (سلفر) به نام اصلی او اشاره‌ای نکرد و مدعی شد که وی یک روزنامه نگار سعودی و یکی از افراد مشهور در شبکه‌های اجتماعی است!

خبر عجیب این روزنامه سعودی درحالی است که با گذشت یک هفته از جنایت آل سعود در اعدام آیت الله نمر باقر النمر، اعتراضها و تظاهرات گسترده و مسالمت آمیز در مناطق شرقی این کشور همچنان ادامه دارد.

این جنایت همچنین با واکنشهای اعتراض آمیز گسترده‌ای از سوی مردم و حتی سیاستمداران و فعالان و احزاب کشورهای مختلف و همچنین سازمانهای حقوقی روبرو شده است، به همین دلیل عربستان سعودی تلاش می کند با دروغ پردازی و فرافکنی از طریق ‌رسانه‌های وابسته و با کمک همپیمانان خود، بر این جنایت بزرگ سرپوش بگذارد.