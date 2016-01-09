آرسنال برابر ساندرلند پیروز شد/برد پرگل منچستر سیتی در خانه نوریچ

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس (FA Cup) شنبه شب با برگزاری چند مسابقه پیگیری شد که در یکی از دیدارهای مهم تیم آرسنال، مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه امارات برابر ساندرلند به میدان رفت و این تیم را ۳ بر یک شکست داد.

جرمین لنس در دقیقه ۱۷ آرسنال را پیش انداخت اما آرسنال که مسوت اوزیل را در ترکیب نداشت در ادامه سه بار توست جوئل کمپل (۲۵)، آرون رمزی (۷۲) و اولیویه ژیرو (۷۶) به گل رسید تا از این مرحله به سلامت عبور کند.

تیم منچستر سیتی هم که در زمین نوریچ به میدان رفته بود در پایان مقابل این حریف خود به پیروزی پرگل ۳ بر صفر دست یافت. سرخیو آگوئرو (۱۶)، کلیچی ایهیناچو (۳۲) و کوین دی بروین (۷۹) زننده سه گل تیم سیتی در این بازی بودند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* ویکومب واندرس یک - استون ویلا یک

* آرسنال ۳ - ساندرلند یک

* بیرمنگام یک - بورنموث ۲

* برنت فورت صفر - والسال یک

* هادرسفیلد ۲ - ردینگ ۲

* هال سیتی یک - برایتون صفر

* ایپسویچ ۲ - پورتسموث ۲

* لیدز ۲ - رودرهام صفر

* میدلزبورو یک - برنلی ۲

* نوریچ صفر - منچستر سیتی ۳

* ناتینگهام فارست یک - کوئینز پارک رنجرز صفر

* شفیلد ونزدی ۲ - فولام یک

* ساوتهمپتون یک - کریستال پالاس ۲

* واتفورد یک - نیوکاسل صفر

* وست برمویچ ۲ - بریستول سیتی ۲

* وستهام یک - ولورهمپتون صفر