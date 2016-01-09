کیفیت فنی در پروژه های عمرانی استان قزوین جدی گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه شورای فنی استان که ظهر شنبه با حضور ابوالفضل یاری سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری در سالن باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: مسئولیت شورای فنی استانداری در حوزه اجرای طرح های عمرانی و ساخت و سازها بسیار مهم است و مدیران دستگاههای اجرایی باید ضمن جدی گرفتن جایگاه شورای فنی از این ظرفیت استفاده کنند.

حبیبی بیان کرد: ساخت و سازها با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد و اگر در اجرای طرح های عمرانی کیفیت و استانداردهای فنی را نادیده بگیریم خسارات جبران ناپذیری را به مردم تحمیل خواهیم کرد.

وی اظهارداشت: برای این که توسعه شتابان قزوین دچار وقفه نشود باید در اجرای زیرساختها به طراحی و استانداردهای فنی توجه کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآورشد: استان قزوین در معرض آسیب های بلایای طبیعی هم قرار دارد و اگر به نکات فنی توجه نکنیم مدیریت بحران در استان نیز سخت و پرهزینه می شود.

حبیبی گفت: خسارات وارد شده به تأسیسات و زیرساخت‌های استان قزوین در حوادث طبیعی مانند طوفان، سیل و زلزله قابل توجه است و هزینه های زیادی را به استان تحمیل می کند و اگر در تامین زیرساخت دقت نکنیم و از اصول فنی غفلت کنیم آسیب می بینیم.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به جایگاه شورای فنی و نقش خود در آن توجه بیشتری کنند و بدانند سخت گیری بیشتر در این زمینه میتواند خروجی کار را بهتر کند.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: در اجرای پروژه‌ای عمرانی لازم است از افراد دارای صلاحیت و توان تخصصی بالا استفاده کرد تا هزینه ها هدر نرود.

وی بیان کرد: در شرایطی که دستگاههای اجرایی از کارشناسان فنی و تاسیساتی خوبی برخوردارند اما متاسفانه نحوه نگهداری از این تاسیسات مناسب نیست و بازدید مستمر از وضعیت فنی آنها ضروری است.

توسعه انرژی های نو در استان ضروری است

معاون عمرانی استانداری قزوین با اشاره به ظرفیت های خوب استان قزوین در زمینه انرژی های نو مانند باد و خورشید تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در استان قزوین در این زمینه داریم رویکرد مسئولان استان توسعه این انرژی است که با مشارکت بخش خصوصی می توان طرح های بیشتری اجرا کرد.

حبیبی اضافه کرد: بخش زیادی از مصرف انرژی برق در حوزه شهری و دستگاه‌های اجرایی دولتی است و اگر بتوانیم انرژِی خورشدی را در دستگاههای دولتی جایگزین انرژِی فسیلی کنیم به محیط زیست هم کمک موثری کرده ایم.

وی گفت: با همکاری و پیگیری محیط زیست و شرکت توزیع نیروی برق امیدواریم دستگاههای دولتی در این زمینه پیش قدم شوند تا بتوانیم الگوی خوبی از استفاده انرژی های پاک در ادارات را پیاده کنیم و در هزینه ها نیز صرفه جویی لازم را داشته باشیم.

در ادامه پیمان پیر مرادی مدیر دفتر فنی استانداری قزوین در خصوص رعایت اصول فنی در تاسیسات استخرهای دولتی و مجتمع های مسکونی اظهارداشت: اخیرا که ساخت استخر در مجتمع های مسکونی خصوصی هم رواح یافته باید نظارت بیشتری بر اصول فنی ساخت، تاسیسات و نحوه بهره برداری در تامین سلامت و بهداشت آنها داشته باشیم تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

وی افزود: حوادث ناشی از برق گرفتگی، سر خوردن و آلودگی آب از مواردی است که باید از سوی شورای فنی مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتوانیم از حوادث پیشگیری کنیم.

پیرمرادی یادآورشد: گزارش بازدید از استخرهای شهر قزوین باید هر سه ماه ابتدا به دفتر فنی و سپس اداره ورزش ارائه شود تا اگر اشکالی دیده شد برطرف شود.