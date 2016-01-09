به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ باشگاه نخبگان فرهنگی هنری شهر تهران ظهر یکشنبه ۲۰ دی با حضور محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از مدیران و معاونان این سازمان، اعضای شورای مرکزی کانونهای نخبگان و مدیران فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه شهر تهران در محل سالن کنفرانس سازمان فرهنگی هنری افتتاح میشود.
به گفته حجت الاسلام حسن ناصریپور سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری، در این مراسم احکام روسا و دبیران کانونهای باشگاه نخبگان فرهنگی هنری توسط رئیس سازمان فرهنگی هنری به آنان اعطا خواهد شد.
ناصریپور درباره علت تاسیس این باشگاه یادآور شد: باشگاه نخبگان فرهنگی هنری با هدف طراحی و اجرای مدل بومی جلب نخبگان در حوزههای فرهنگی و هنری، برنامهریزی برای ساماندهی و شناسایی و جذب نخبگان، سیاستگذاری برای افزایش نقش مردم در مدیریت و اجرای برنامههای فرهنگی هنری، ارائه راهکارهای علمی و قانونی برای کاهش تصدیگری سازمانی و فرهنگسازی برای تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری افتتاح میشود.
آیین افتتاح رسمی این باشگاه ساعت ۱۴:۳۰ ظهر فردا ۲۰ دی در محل سالن کنفرانس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.
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