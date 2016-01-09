به گزارش خبرگزاری مهر اطلاعیه شماره ۲ شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار اطلاعیه شماره یک شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان، این شورا با اظهار خوشوقتی از استقبال نیروهای علاقهمند به اسلام و انقلاب و فعالان سیاسی از تشکیل شورا و سپاسگزاری از حضور چشمگیر قشرهای مختلف مردم در همایش روز پنجشنبه ۹۴.۱۰.۹ در تهران، اطلاعیۀ شمارۀ دو خود را صادر کرد.
شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان شهادت آیتالله مجاهد شیخ نمر باقر النمر را بهدست حکومت ظالم و غیرمردمی سعودی، به همۀ مسلمانان و آزادیخواهان تسلیت میگوید و اعلام میکند که سیاهی این ننگ هرگز از دامان آلوده آلسعود زدوده نخواهد شد.
شورا همچنین حملۀ مشکوک به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را اقدامی نادرست میداند و آن را تقبیح میکند.
در هفتۀ گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با ائمۀ جمعۀ سراسر کشور و نیز در دیدار با مردم قم در نوزدهم دیماه نکات مهمی دربارۀ انتخابات آینده بیان فرمودند که لازم است مورد توجه همگان قرار گیرد.
ایشان ضمن تأکید بر اینکه «انتخابات یک نعمت است»، با تشریح ابعاد مختلف حقالناس بودن انتخابات و متذکر شدن سالم بودن انتخابات در کشور خواهان حضور حداکثری مردم شدند و رأی دادن به فهرست معرفی شده توسط افراد مورد اعتماد را توصیه کردند و شاخصهای اعتماد را اهمیت دادن به دین و استقلال کشور و پیروی نکردن از خواست آمریکا دانستند و فتنۀ سال ۸۸ را مصداق بارز توطئه آمریکایی علیه انقلاب اسلامی برشمردند.
مقام معظم رهبری با بیان «آمریکاییها به این انتخابات چشم طمع دوختهاند» توجه همگان را به خطر «نفوذ» جلب کردند و فرمودند: «اگر فرض کنیم عنصر نفوذی بهشکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل میجَود و پایهها را سست میکند و فرو میریزد».
شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان از همۀ نیروهای اصولگرای سراسر کشور میخواهد که رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحۀ همۀ فعالیتها و اقدامات خود قرار دهند.
این شورا بهلطف الهی توانسته است با ایجاد پیوند و همکاری و همافزایی میان نیروهای اصولگرای سراسر کشور گام بلند و مؤثری در جهت تحقق این رهنمودها بردارد و امیدوار است در این مسیر از یاری همۀ کسانی که دل در گروی استقلال و آبادانی کشور دارند برخوردار شود.
شورا لازم میداند توجه فعالان سیاسی اصولگرا و نامزدهای انتخابات مجلس دهم را به نکات زیر جلب کند:
۱ ــ وحدت اصولگرایان شرط لازم توفیق در انتخابات مجلس دهم است، بر این اساس به همان اندازه که میباید برای نامزدی احساس تکلیف وجود داشته باشد آنجا که معلوم شود تعدد نامزدها موجب شکسته شدن رأی و عدمتوفیق میشود باید برای انصراف احساس تکلیف وجود داشته باشد.
۲ ــ شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان مناسب میداند که فرآیند تصمیمگیری دربارۀ نامزدهای هر حوزۀ انتخاباتی برای رسیدن به وحدت در همان حوزه به انجام رسد و حتیالامکان از ارجاع به مرکز پرهیز شود.
۳ ــ شورا شرکت همۀ شخصیتها و فعالان سیاسی و نمایندگان جمعیتها و انجمنها و تشکلهای اصولگرا و نمایندگان اقشار مختلف جامعه را در تصمیمگیری در امر مهم انتخابات ضروری میداند و جلسات خود را در سطوح مختلف با آنان تشکیل خواهد داد.
۴ ــ شورا بر لزوم اجتناب از تبلیغات پرهزینه تأکید میکند و اسراف در هزینههای انتخاباتی را خلاف مبادی مکتبی اصولگرایی میداند و مخصوصاً در شرایط دشوار اقتصادی کشور که قشرهای محروم جامعه چشم امید به نمایندگانی مردمی دوختهاند، از نامزدهای انتخابات درخواست میکند اصولگرایی را با صرفهجویی در تبلیغات انتخاباتی خود نیز متجلی سازند.
۵ ــ در هفتههای اخیر که ائتلاف اصولگرایان اعلام شده، انواع فضاسازیها با استفاده از ترفندهای رسانهای بهویژه در فضای مجازی برای مخدوش ساختن ائتلاف و ایجاد تفرقه و تخریب چهرههای اصولگرا گسترش یافته است.
شورا هوشیاری عموم مردم و عدماعتماد آنان را به اینگونه خبرسازیها ضروری میداند و از فعالان سیاسی میخواهد در اظهارات خود نسبت به حفظ وحدت حساسیت لازم را داشته باشند.
توفیق همۀ نیروهای دلسوز و خدمتگزار کشور را در خدمت به اسلام و ایران از خداوند کریم مسئلت میکند.
شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان
نوزدهم دیماه نودوچهار»
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