مدیریت تخلفات تردد کامیون بارهای شهر با دوربین های ثبت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی وحدت‌کار درخصوص نظارت برتردد کامیون های شهرتصریح کرد: طبق بررسی هایی که انجام دادیم، درنظرداریم ما برشرکت های باری نظارت داشته باشیم و این شرکت ها پاسخگوی تخلفات کامیون های باری باشند.

وی درادامه افزود: نظارت برکامیون های باری شهربا استفاده از GPS امکانپذیراست که برای محقق یافتن این امر نیازمند نهادینه شدن زیرساخت های لازم هستیم که درغیراینصورت برنامه های حمل و نقل کالا بی نتیجه خواهد ماند.

معاون حمل و نقل بار و کالای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به طرح جامع حمل و نقل بار و کالا در کلانشهر تهران اشاره و اظهار کرد: در تلاشیم تا با مطالعات و عملیات پیشین و تحقیقات دانشگاه شریف درخصوص این طرح را به مراحل ظهور نزدیک کنیم.