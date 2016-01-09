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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۷

معاون حمل و نقل بار و کالای سازمان حمل و نقل و ترافیک:

مدیریت تخلفات تردد کامیون بارهای شهر با دوربین های ثبت هوشمند

مدیریت تخلفات تردد کامیون بارهای شهر با دوربین های ثبت هوشمند

معاون حمل و نقل بار و کالای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: پلاک های کامیون های متخلف درشهر با دوربین های ثبت هوشمند ثبت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی وحدت‌کار درخصوص نظارت برتردد کامیون های شهرتصریح کرد: طبق بررسی هایی که انجام دادیم، درنظرداریم ما برشرکت های باری نظارت داشته باشیم و این شرکت ها پاسخگوی تخلفات کامیون های باری باشند.

وی درادامه افزود: نظارت برکامیون های باری شهربا استفاده از GPS امکانپذیراست که برای محقق یافتن این امر نیازمند نهادینه شدن زیرساخت های لازم هستیم که درغیراینصورت برنامه های حمل و نقل کالا بی نتیجه خواهد ماند.

معاون حمل و نقل بار و کالای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به طرح جامع حمل و نقل بار و کالا در کلانشهر تهران اشاره و اظهار کرد: در تلاشیم تا با مطالعات و عملیات پیشین و تحقیقات دانشگاه شریف درخصوص این طرح را به مراحل ظهور نزدیک کنیم.

کد مطلب 3020812
نورا حسینی

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