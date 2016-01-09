بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از نظر انطباق یا مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، دستور جلسه امروز کمیسیون نظارت بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که علاوه بر اعضای کمیسیون نظارت، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، رؤسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تهران و پیام نور، معاون قوانین و نائب رئیس و دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ابتدا گزارش جلسات هیأت انطباق کمیسیون نظارت مجمع قرائت شد، سپس وزیر علوم، رؤسای دانشگاه‌ها، نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و چند تن از اعضای کمیسیون نظارت، نظرات و دیدگاه‌های خود را به طور مبسوط در مورد انطباق یا مغایرت این سیاست‌ها، بیان کردند. سپس مقرر گردید: کمیته‌ای خاص زیرنظر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دعوت از کارشناسان مربوطه از مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌ها، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهند.