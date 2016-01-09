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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۶

بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از نظر انطباق یا مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، دستور جلسه امروز کمیسیون نظارت بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که علاوه بر اعضای کمیسیون نظارت، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، رؤسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تهران و پیام نور، معاون قوانین و نائب رئیس و دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ابتدا گزارش جلسات هیأت انطباق کمیسیون نظارت مجمع قرائت شد، سپس وزیر علوم، رؤسای دانشگاه‌ها، نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و چند تن از اعضای کمیسیون نظارت، نظرات و دیدگاه‌های خود را به طور مبسوط در مورد انطباق یا مغایرت این سیاست‌ها، بیان کردند. سپس مقرر گردید: کمیته‌ای خاص زیرنظر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دعوت از کارشناسان مربوطه از مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌ها، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهند.

کد مطلب 3020814

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