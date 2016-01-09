به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری، عضو هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور درباره جلسه اخیر هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در ۱۳ دی ماه گفت: در این نشست دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌ها که با هدف توسعه مطالعه در سراسر کشور انجام شده است، ۸ بند پیشنهادی را با اعضای هیأت أمنا به شور گذاشت که همه موارد پس از بررسی به تصویب این هیأت رسید.



مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: در انتهای این جلسه آقای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های انجام شده از زحمات و تلاش‌های ارزنده علیرضا مختارپور در زمینه ساماندهی و توسعه امور کتابخانه‌های عمومی، تأمین درآمدهای جدید و ایجاد انضباط مالی و بالا بردن سطح رضایت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی کشور تشکر و قدردانی کرد.



عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد در این جلسه به انشاء متن تقدیر نامه‌ای برای تشکر از فعالیت دبیرکل نهاد اقدام کرد که به تأیید اعضای حاضر در جلسه رسید.



دکتر فریده عصاره دیگر استاد و پیشکسوت علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر فعالیت‌های علیرضا مختارپور در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: خدمات و فعالیت‌های برجسته دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها در دوره اخیر با دیگر دوره‌ها، بسیار متفاوت بوده است.



وی با اشاره به تقدیر هیأت امنا از خدمات و تلاش‌های دبیرکل نهاد کتابخانه‌های کشور گفت: خدمات و تلاش‌های علیرضا مختارپور و تیم همکارش، منجر به آغاز روندی رو به رشد در میان کتابخانه‌های عمومی است که به توسعه مطالعه منجر خواهد شد.



وی مهم‌ترین این خدمات را وصول نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها دانست و تصریح کرد: قانون نیم درصد از زمان تصویب در مجلس (۱۳۳۴ ه.ش.) تاکنون برای اجرا با مشکلات متعددی مواجه بوده است و کتابخانه‌های عمومی تا پیش از این، موفق به وصول این بدهی از شهرداری‌ها نشده‌اند.



عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطر نشان کرد: البته در برخی موارد، مبالغی بسیار اندک توسط کتابخانه‌ها جذب شده‌ است اما در حال حاضر همه شهرداری‌ها ملزم به اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی و پرداخت نیم درصد از درآمد خود به کتابخانه‌های عمومی هستند.



استاد پیشکسوت علم اطلاعات و دانش‌شناسی افزود: حقوق و مزایای کتابداران نسبت به دوره‌های قبل، روندی روبه رشد داشته است و خوشبختانه تغییرات اخیر توانسته است شرایط نیروی انسانی کتابخانه‌های عمومی را بهبود بخشد.



وی ادامه داد: اگرچه این شرایط تا رسیدن به نقطه ایده‌آل، فاصله دارد اما تغییرات اخیر در بالا بردن رضایت کتابداران و تقویت نشاط کاری در آنان تأثیر زیادی داشته است.



عصاره گفت: امکان ارتباط مستقیم اعضای جامعه کتابخانه‌های عمومی با دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی که از طریق پست الکترونیکی به‌وجود آمد و رسیدگی آقای مختارپور به نامه‌های رسیده از دیگر ویژگی‌های بارز روش مدیریتی وی است.



وی افزود: خرید بیش از یک میلیون جلد کتاب از ناشران و توزیع آن در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور نیز از فعالیت‌های جالب توجه در کارنامه علیرضا مختارپور است.



گفتنی است، سی و نهمین جلسه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور روز یک‌شنبه (۱۳ دی ماه) به ریاست علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت امنا و با حضور سیدرضا صالحی امیری، سیدعباس صالحی، حجت الاسلام والمسلمین سید‌مرتضی حسینی، فریده عصاره و مهردخت وزیرپور کشمیری و علیرضا مختارپور در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.