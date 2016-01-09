به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین قسمت از سری تازه برنامه سینمایی «هفت» شب گذشته ۱۸ دی ماه با حضور محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر و نادر طالب زاده دبیر ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» روی آنتن شبکه سه سیما رفت.

بهروز افخمی در ابتدای برنامه بیان کرد: از این هفته به مناسبت نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر تا پایان جشنواره با مدیران و دست اندرکاران سینمای ایران اعلام آتش بس می کنیم، به این دلیل که اکنون در حال آماده شدن برای جشنواره فیلم فجر هستند که یادگاری انقلاب و جشنواره بزرگ سینمای ایران است. ما نیز سعی می کنیم در فرصت باقی مانده به تبلیغ و معرفی فیلم ها بپردازیم تا همه را به سمت سینماها بکشانیم.

وی ادامه داد: در ایام جشنواره فیلم فجر نیز هر شب برنامه زنده خواهیم داشت و به نقد و بررسی فیلم ها هم خواهیم پرداخت.

افخمی در ادامه یادداشتی از حسین معززی نیا با عنوان «چرا به هیچ قاعده ای تن نمی دهید؟» درباره فیلمسازانی که به رد شدن فیلمشان از بخش مسابقه جشنواره فجر اعتراض داشتند، قرائت کرد.

ضرورت توجه بیشتر به بخش فیلمنامه در جشنواره

در ادامه برنامه محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر درباره انیمیشن های رسیده به دبیرخانه جشنواره اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال آثار انیمیشن تولید شده و رسیده به جشنواره نسبت به سال های گذشته بیشتر است امیدواریم که بتوانیم بخشی را به این حوزه اختصاص دهیم و درخصوص جایزه این بخش باید به کیفیت آثار رسیده توجه کرد.

افخمی در ادامه برنامه اظهار کرد: به نظر من حتی می توان در جشنواره سال های بعد نظیر گلدن گلوب جوایز را در دو بخش فیلم های کمدی و درام تقسیم کرد تا تولید این آثار بیشتر تشویق شود. فکر می کنم سال گذشته سال بد و بی اعتبارکننده ای برای جشنواره بود وگرنه هر دبیری که کارش را خوب انجام دهد باید تداوم یابد.

حیدری درخصوص هیات داوران جشنواره فجر سی و چهارم گفت: هیات داوران امسال ۷ نفر هستند که اگر بخواهیم در بخش های فنی از افراد متخصص استفاده کنیم ممکن است به ۹ نفر برسد.

فرهنگ فیلم دیدن، آموزش و کشف استعداد ویژگی های جشنواره عمار

در ادامه برنامه نادر طالب زاده دبیر جشنواره مردمی فیلم «عمار» مهمان دیگر برنامه «هفت» بود و درباره این جشنواره عنوان کرد: جشنواره «عمار» یک ویترین است همانطور که ابتدای انقلاب جهاد سازندگی کمبودهای ما را قبل از جنگ را جبران می کرد. «عمار» نیز چنین کاری در سینمای امروز انجام داد که آن فرهنگ فیلم دیدن است. این جشنواره فیلم ها را به روستاها می برد. یک بخش آن آموزش است. آموزش مستندسازی و داستانی و دیگری کشف استعداد در سطح کشور است که شاید به نوعی وزارت ارشاد وظیفه چنین کاری داشت اما نکرد.

وی افزود: «عمار» یک حرکت جهادی رسانه ای است. انتخاب سوژه ها و نقدها با جرات و بی تعارف است. این دوره، یک دوره جالبی است.

چیزی که در سینمای امروز اهمیت ندارد اندیشه است

برنامه «هفت» در بخش میز خبر خود با علیرضا رئیسیان کارگردان و تهیه کننده سینما گفتگو کرد و وی درباره فضای فعلی سینما یادآور شد: فضای فعلی سینمای ما تماما جشن و سرور است و چیزی که اهمیت ندارد، فکر و اندیشه است. شما در همین جشنواره فجر امسال می بینید چند بزرگداشت می گیرند که کارگردانان در آن سهمی ندارند.

وی ادامه داد: من شخصا فضای فعلی سینما و مدیریتش را درک نمی کنم. خوشحال می شدم که فیلم هایی نظیر «دراکولا» در جشنواره حضور می یافتند. پیشنهاد ما به دبیر جشنواره این بود که حداقل بخش نگاه ملی را در جشنواره بگذارند، حتی اگر وارد بخش رقابتی نشود.

رئیسیان همچنین درخصوص پوستر جشنواره فجر سی و چهارم اظهار کرد: حقیقتش از پوستر امسال جشنواره خوشم نیامد. برای اینکه نه شکیبایی بود، نه سینمای ایران بود و نه زیبا بود!

در ادامه برنامه «هفت» مسعود فراستی در بخش نقد فیلم های خارجی با حضور بهروز افخمی به نقد و بررسی فیلم سینمایی «مریخی» پرداخت.

بهروز افخمی در این بخش بیان کرد که هنوز هیچ یک از منتقدان، این فیلم را ندیده اند و بر آن نقدی ندارند لذا خود در این بخش به نقد و بررسی این فیلم پرداخت.