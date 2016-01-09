نظام آموزشی ما صرفا یاددهنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بدرقه در حاشیه‌ آخرین روز از همایش‌های دانش‌افزایی و هم‌اندیشی مدارس سلام، در پاسخ به پرسش ما درباره‌ی اهداف و رویکردهای آموزش‌های ضمن خدمت در نظام‌های آموزشی گفت: در این جا بحث ما آموزشِ آموزش‌دهنده است. یک نظام آموزشی موفق صرفا نباید یاددهنده باشد و این دقیقا ایراد بزرگی است که نظام آموزشی ما به آن دچار است.

این استاد دانشگاه افزود: نظام آموزشی ما بر خلاف تمام نظام‌های موفق آموزشی که یاددهنده-یادگیرنده هستند، یک نظام یاددهنده است. اما یک نظام آموزشی باید به تناسب نیاز جامعه یاد بگیرد و به افراد برای گام برداشتن رو به جلو یاد بدهد.

وی هم‌چنین در نقد دوره‌های آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش گفت: در این دوره‌ها، مانند دوره‌های ضمن خدمت در اغلب سازمان‌های دیگر، تنها به نیازهای سازمان پرداخته می‌شود و نه نیازهای خود فرد. اما اصول نظام آموزش مطلوب این است که ما فرد را نسبت به خلاهای آموزشی درونی خود او متوجه کنیم.

بدرقه تاکید کرد: به عبارت دیگر نخست باید در او ایجاد نیاز کنیم و بعد به دنبال رفع نیاز باشیم. اما ضعفی که نظام آموزش ما در تمام‌ سازمان‌ها دارد این است که صرفا به تحلیل خود توجه می‌کند و به تحلیل افراد نمی‌پردازد.

این استاد دانشگاه گفت: در وضعیت مطلوب باید اشتراکی میان نیاز افراد و نیاز سازمان ایجاد شود و پس از آن نیاز افراد را در یک همسویی استراتژیک به سمت نیاز سازمان هدایت کرد. هم‌راستایی نیازهای افراد و سازمان، تاثیر بسزایی در افزایش انگیزه‌ی کارکنان و دبیران خواهد داشت.

بدرقه که مدرس و مشاور همایش‌های دانش‌افزایی و هم‌اندیشی مدارس سلام نیز بود، افزود: ما در همایش‌های دانش‌افزایی و هم‌اندیشی، کوشیده‌ایم مجموعه معلمان و مدیران این تغییر را احساس کنند، توان تحلیل نیازهای جامعه را داشته باشند، درک استفاده‌ درست از موقعیت خود را کسب کنند و فهم و درک لازم برای حضور موفقیت در یک جامعه‌ی توسعه‌یافته را به فرزندان ما و به نسل بعدی ما انتقال بدهند. این همایش‌ها فرصتی برای تغییرات مطلوب، ایجاد اشتراک فکر و اشتراک توان‌مندی‌های آموزشی و پژوهشی و نیز یک مهندسی مجدد و تغییرات رو به رشد در مدارس.

هم‌چنین مهندس زندی‌نژاد، مدیر دبیرستان سلام همت در مورد محتوای این دوره‌ها بیان کرد که بر خلاف رویه‌ی دوره‌های آغازین این مجموعه همایش‌ها، که بیش‌تر به محتوایی که مدرس آن را درس می‌دهد، مانند شیمی و فیزیک، پرداخته می‌شد، سه دوره‌ی آخر این مجموعه بر مهارت‌های آموزشی و تربیتی تاکید دارد و همین استقبال معلمان را نیز در پی داشته است.

زندی نژاد افزود: هم‌چنین او بیان کرد که این دوره‌های بازآموزی اختیاری نسبت به دوره‌ی ششم، رشد کمی 30 درصدی شرکت‌کنندگان را در پی داشته است.