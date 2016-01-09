شهرداری ارومیه بار دیگر صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های والیبال شهرداری ارومیه و آلومینیم هرمزگان عصر امروز شنبه در چارچوب رقابتهای لیگ برتر در سالن غدیر ارومیه برابر هم به میدان رفتند که در پایان تیم شهرداری ارومیه با حساب ۳ بر یک حریف خود را شکست داد. تیم شهرداری در ست های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸ حریف خود را شکست داد و تنها ست سوم را ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد.

شهرداری ارومیه با یک بازی بیشتر تعداد بردهای خود را در لیگ برتر به عدد ۱۳ رساند تا جای بانک سرمایه را در جدول رده بندی بگیرد.