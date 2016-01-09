  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۷

لیگ برتر والیبال؛

شهرداری ارومیه بار دیگر صدرنشین شد

شهرداری ارومیه بار دیگر صدرنشین شد

تیم والیبال شهرداری ارومیه با غلبه بر آلومینیم هرمزگان بار دیگر در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های والیبال شهرداری ارومیه و آلومینیم هرمزگان عصر امروز شنبه در چارچوب رقابتهای لیگ برتر در سالن غدیر ارومیه برابر هم به میدان رفتند که در پایان تیم شهرداری ارومیه با حساب ۳ بر یک حریف خود را شکست داد. تیم شهرداری در ست های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸ حریف خود را شکست داد و تنها ست سوم را ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد.

شهرداری ارومیه با یک بازی بیشتر تعداد بردهای خود را در لیگ برتر به عدد ۱۳ رساند تا جای بانک سرمایه را در جدول رده بندی بگیرد.

کد مطلب 3020826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها