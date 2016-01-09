به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا آمويي اظهار داشت: امنيت رواني و اجتماعي جامعه، ازاهم وظايفي است که نيروي انتظامي به عنوان نيروي تامين کننده در سطح جامعه به آن مي پردازد.

وي ادامه داد: نيروي انتظامي بر اساس قانون، مسئول مبارزه با جرائم و ناهنجاري هاي اجتماعي با رويکرد جامعه محوري و با اتکاء به علوم جديد،گام هاي بلندي به سوي مقابله باعلل وقوع و فراواني جرم در جامعه برداشته است.

سرهنگ آمويي با اشاره به راه اندازي مراکز مشاوره درخصوص جامعه محوري پليس، گفت: با اين عمل، نگاه مردم به پليس از يک عامل امر و نهي به عنصري مشاور و مهربان تغيير پيدا کرده است.

معاون اجتماعي انتظامي کرمانشاه با بيان اينکه در ۹ ماهه امسال، با تلاش كارشناسان مرکزمشاوره و دوائر مددکاري کلانتري ها، پنج هزار و ۴۵۴ نفر از خدمات مشاوره بهره مند شدند، تصريح کرد: طي اين مدت، ۸۰ درصدي پرونده هاي ارجاعي به دايره مشاوره و مددکاري در سطح كلانتري هاي استان به مصالحه ختم و از ارجاع آنها به مراجع قضائي جلوگيري شده است.

وی با اشاره به افزايش ۱۰درصدي ورودي پرونده ها و مصالحه در مراکز مشاوره نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت:واحدهاي مشاوره كلانتري ها در دو شيفت صبح و عصر پاسخگوي سوالات و مشكلات شهروندان درحوزه خانوادگي،حقوقي و آسيب هاي اجتماعي هستند؛ شهروندان مي توانند همه روزه در ساعات اداري به اين واحدها مراجعه و از خدمات رايگان مشاوره پليس بهره مند شوند.