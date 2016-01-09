به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز شنبه تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار شد که سرمربی آبی‌پوشان در تمرین حاضر نبود و بازیکنان زیر نظر دیگر اعضای کادر فنی تمرینات بدنسازی خود را انجام دادند که برخی حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* هنگامی که استقلالی‌ها مشغول دویدن در زمین روی چمن مصنوعی آکادمی بودند، به طور تصادفی با علی کفاشیان رو در رو شدند و پس از لحظاتی گفتگو و خوش و بش، کفاشیان آنجا را ترک کرد.

* مهدی رحمتی، سجاد شهباززاده، یعقوب کریمی، هرایر مگویان و پروپیچ به همراه وحید طالب‌لو که برای مراسم ترحیم برادرزاده دکتر نوروزی به رشت رفته بود، غایبان تمرین عصر بودند.

* بارندگی شدید باعث شد تا بازیکنان زودتر از زمان مقرر چمن مصنوعی را ترک کرده و به سالن وزنه بروند.

* آبی‌پوشان پس از یک ساعت کار با وزنه مجموعه آکادمی را ترک کردند.

* تیم فوتبال استقلال فردا صبح از ساعت ۱۰:۳۰ در مجموعه آکادمی المپیک به وزنه زدن خواهد پرداخت و از ساعت ۱۶ در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تمرینات تاکتیکی خود را برگزار خواهد کرد.