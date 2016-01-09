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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۹

العبادی:

سال ۲۰۱۶، سال نابودی داعش است

سال ۲۰۱۶، سال نابودی داعش است

«حیدر العبادی» نخست‌ وزیر عراق در سخنانی تصریح کرد: سال ۲۰۱۶، سال ریشه‌کن شدن فساد در کشور و نابودی داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی از سال ۲۰۱۶ به عنوان سال نابودی تروریست های تکفیری داعش یاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: در سال ۲۰۱۶ فساد نیز در عراق ریشه کن خواهد شد.

نخست وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر ضمن تأکید بر لزوم خروج نظامیان ترک از خاک عراق، تأکید کرد: تمام تلاش خود را در چارچوب قوانین بین المللی به کار می بندیم تا نظامیان ترک هرچه سریعتر خاک عراق را ترک کنند.

العبادی همچنین با اشاره به عملیات نظامی ارتش عراق علیه تکفیریها در این کشور، اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد حملات هوایی به مواضع داعش توسط جنگنده‌های عراقی انجام می شود و مابقی توسط ائتلاف بین المللی صورت می گیرد.

وی در پایان سخنان خود نیز افزود: بغداد همچنان در زمینه پوشش هوایی عملیات های زمینی خود و همچنین آموزش نیروهای نظامی و تسلیح آنها به حمایت های خارجی نیازمند است.

کد مطلب 3020829

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