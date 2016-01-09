به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز شنبه ۱۹ دی ما در یکی دیگر از دیدارهای عمومی اش با اهالی نشر و کتاب که در محل کتابفروشی فرهنگ معاصر در تهران برگزار می شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت ارشاد به قوه قضائیه برای تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات حوزه کتاب موسوم به دادگاه کتاب گفت: به تازگی آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه ای را در این خصوص آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ارسال کرده و خواستار پیگیری این موضوع شده است.

به گفته وی در این پیشنهاد رسیدگی به تخلفات سایت هایی که اقدام به دانلود کتاب های ناشران و یا عرضه غیر قانونی آنها در فضای مجازی می کنند در دستور کار قرار دارد و این امیدواری وجود دارد که شعبه ویژه مربوطه در آینده ای نه چندان دور تاسیس شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره بحث مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به اهمیت سهولت دسترسی عموم مردم به این مکان گفت: وزارت ارشاد آماده گفتگو با شهرداری تهران برای مشخص شدن مکان نمایشگاه کتاب تهران است اما اتخاذ هر تصمیمی در این خصوص نیازمند احصاء هزینه ها و فایده های آن مکان است.

صالحی ادامه داد: اگر چه رواق های شرقی و غربی مصلای تهران در حال آماده سازی است و اضافه شدن این فضاها به برگزاری بهتر نمایشگاه کتاب کمک می کند، اما ما هنوز فاصله زیادی با ۱۳۰ هزار متر مربع درخواستی برای برگزاری نمایشگاه کتاب داریم. با این وجود قرار گرفتن مصلی در مرکز شهر آسان بودن دسترسی عموم مردم به آن از طرق مختلف ، جزو مزیت های این مکان است.

وی در عین حال با اشاره به اینکه مدیران مصلی هم اظهار می کنند که با محدودیت منابع مالی روبرو هستند و اساسا یکی از راههای تامین منابع آنها از قِبَل برگزاری همین نمایشگاهها است، تاکید کرد: با توجه به گستردگی مناطقی که در مصلی زیر پوشش نمایشگاه کتاب می رود، ما حدود سه ماه (از اسفند تا خرداد) مصلی را در اختیار می گیریم و آنها هم می گویند اگر چه نمایشگاه کتاب ۱۰ روز است اما باید اجاره سه ماه برای آن پرداخت شود.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد با بیان اینکه بعید می دانم بتوانیم برای کاهش اجاره مصلی با مدیریت این مجموعه به نتیجه برسیم، ابراز امیدواری کرد: این مجموعه همان مبلغ اجاره نمایشگاه بیست و هشتم را برای نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۵ از وزارت ارشاد مطالبه کند.

صالحی در ادامه در پاسخ به سئوالی در موردبرخی ابهامات بوجود آمده پیرامون تصمیمات و مصوبات هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد ادامه داد: کسانی که بخواهند پنهان کاری کنند، از اعلام تصمیماتشان در فضای عمومی خودداری می کنند حال آنکه تصمیمات این کمیته در دوره اخیر کاملا شفاف و روشن اتخاذ می شود با این وجود در پایان دو سال فعالیت کمیته جدید انتخاب و خرید کتاب، برخی موارد نیازمند اصلاح است.

وی در توضیح بیشتر گفت: به تازگی آئین نامه هیئت انتخاب و خرید کتاب را اصلاح کرده ایم و یکی از مهمترین این اصلاحات این است که این هیئت چند کمیته تخصصی خواهد داشت که مثلا در حوزه کتاب های کودک و نوجوان حدود ۳ تا ۵ نفر عضو هستند که به این ترتیب امکان بررسی های تخصصی تر برای انتخاب کتابها جهت خرید فراهم می شود.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که تصمیمات قابل اتکاتر و قابل اعتمادتر باشد که اصلاحات اخیر هم ناشی از بازخوردهایی بوده است که از تصمیماتی که اتخاذ شده، گرفته شده است.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص ابهام بوجود آمده در مورد خرید کتاب توسط هیأت انتخاب و خرید نیز گفت: بنده از جزئیات هر یک از عناوین انتخاب شده برای خرید اطلاع دقیق ندارم اما موارد خاص را پیگیری می کنم و اگر تصمیم اتخاذ شده مطابق با قانون و عدالت مورد تاکید هیئت نباشد، تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ می شود.

صالحی یادآور شد: با این وجود من به شما خبرنگاران حوزه کتاب این اطمینان را می دهم که حداقل عدالت نسبی را در بحث خرید کتاب رعایت کرده ایم و تلاش کرده ایم که کتابهایی که مفید و موثر هستند، مورد توجه کمیته خرید قرار بگیرند. با این وجود همانطور که گفتم عملکرد این کمیته بعد از دو سال نیازمند یک ارزیابی است.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد صالحی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه چرا همان سیاستی که دولت در حوزه یارانه مطبوعات پیاده کرده است و رسانه های دولتی مشمول دریافت یارانه نمی شوند، در حوزه خرید کتاب هم دنبال نمی کند و ناشران دولتی را از فهرست حمایت های خود در خریدهای کتابش خارج نمی کند، تاکید کرد: اتفاقا یکی از اشکالات آئین نامه فعلی این است که این اجازه را به هیئت انتخاب و خرید کتاب نمی دهد که میان ناشران دولتی، عمومی و خصوصی، تفکیک سازی کند و تنها با نگاه محتوایی، آثار را جهت انتخاب و خرید مورد توجه قرار می دهد البته این را هم یادآور شوم که حذف یارانه های حوزه نشر که از سال ۸۶ آغاز شد، هدفش کمک به مصرف کننده برای خرید بیشتر کتاب بود اما باید بررسی شود که آیا این سیاست هم به نتیجه رسیده است یا نه.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اسامی اعضای هیئت علمی جشنواره شعر فجر نشان می دهد که این جشنواره امسال هم در یک سکوت و بدون تکاپویی که دو سال پیش در آن وجود داشت، برگزار خواهد شد، گفت: به هر حال در آن دوره (دو سال پیش)، جشنواره شعر فجر تک شعرها را مورد قضاوت قرار می داد که شاید قضاوت خوبی نباشد و اتفاقا از همان زمان این بحث مطرح شد که جشنواره شعر فجر باید به سمت بررسی کتابها و مجموعه اشعار یک شاعر برود و این تنوع آثار مورد ارزیابی قرار گیرد که این اتفاق از سال گذشته در جشنواره افتاد.

صالحی همچنین افزود: البته با وجود اینکه هیئت علمی جشنواره شعر فجر معرفی شده اند، مسئله مهم ترکیب داوران این جشنواره است که ما در این خصوص تاکید کامل و جدی داشته ایم که داوران به گونه ای انتخاب شوند که بتوانند سلیقه های مختلف شعری را پوشش دهند. خوشبختانه این نگاه در رویکرد آقای امینی (دبیر جشنواره شعر فجر) و انشاالله سایر اعضای هیئت علمی جشنواره شعر فجر هم وجود دارد.