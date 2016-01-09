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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۳۰

استاندار لرستان:

کارخانه تعطیل ژنراتور سازی لرستان تعیین تکلیف می شود

کارخانه تعطیل ژنراتور سازی لرستان تعیین تکلیف می شود

خرم آباد – استاندار لرستان از تعیین تکلیف کارخانه تعطیل ژنراتور سازی این استان ظرف ۴۵ روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد احیاء ظرفیت های راکد لرستان با اشاره به بررسی سه طرح تولیدی راکد لرستان در این جلسه اظهار داشت: یکی از واحدهایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت کارخانه ژنراتور سازی بود که مقرر شد تغییر کاربری داده شود.

وی با بیان اینکه مقرر شد که این طرح تولید ظرف ۴۵ روز آینده از سوی سرمایه گذار تعیین تکلیف شود گفت: در غیر اینصورت بانک نسبت به تملک این واحد تولیدی راکد اقدام خواهد کرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه کارخانه ژنراتور سازی هفت سال در سال به صورت راکد باقی مانده است عنوان کرد: کارخانه خمیر مایه طرح تولیدی راکد دیگر استان بود که در جلسه ستاد تسهیل مورد بررسی قرار گرفت.

بازوند با بیان اینکه قیمت این کارخانه راکد حدود ۱۲ میلیارد تومان است ادامه داد: این کارخانه نیز حدود هفت سال است که در استان تعطیل است که قرار شد شرکت سرمایه گذاری امید در این زمینه سرمایه گذاری لازم را برای احیا این کارخانه داشته باشد.

وی بیان داشت: همچنین یک واحد دیگر که در محور مواصلاتی خرم آباد – فیروز آباد است متعلق به یک سرمایه گذار بوده که مقرر که خودشان یک طرح پلیمری را  برای احیا این واحد راکد ارائه بدهند و یا اینکه کشت و صنعت لرستان مذاکره شود که این واحد را خریداری کند.

کد مطلب 3020835

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