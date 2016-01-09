به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی که امروز در نشست شورای برنامه ریزی استان سخن می گفت در ادامه اظهار کرد: ورزش ارتباط مستقیمی با سلامتی و نشاط جامعه داشته و توسعه و گسترش آن پیامدهای بسیار مثبتی در میان قشرهای مختلف مردم دارد.

وی با اشاره به بودجه اندک هیئت های ورزشی اظهار کرد: بودجه ای که به صورت سالیانه توسط اداره کل تربیت بدنی در اختیار هیئت های ورزشی قرار داده می شود بسیار اندک است و آن ها با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: مجموعه کل اعتباراتی که اداره کل تربیت بدنی در اختیار هیئت های ورزشی قرار می دهد چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان است که به طور متوسط سم هر هیأت ۳ میلیون تومان می شود که این مبلغ بسیار ناچیز است.

رازانی افزود: بدیهی است یک هیئت ورزشی به هیچ عنوان قادر نیست با این اعتبارات محدود هزینه های متعدد سالیانه مانند اعزام ورزشکاران به مسابقات، اردوهای آمادگی، خرید وسایل و تجهیزات و دیگر هزینه های جاری را تأمین کند.

وی تصریح کرد: حتی اگر تمامی این مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار هیئت کشتی- به عنوان یکی از ورزش های اصلی استان- قرار داده شود نیز به تنهایی توانایی کفاف هزینه های این مجموعه را نمی دهد.

۱ درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به ورزش اختصاص می یابد

استاندار کرمانشاه حمایت از ورزش را یکی از اولویت های استان دانست و بیان کرد: سعی می کنیم از راه های مختلف به حمایت از هیأت های ورزشی استان بپردازیم و برای اشتغال ورزشکاران مدال آور در سطح جهانی و ملی نیز به اداره کل ورزش و امور جوانان کمک کنیم.

رازانی ادامه داد: در اولین گام مصوب شد ۱ درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی در اختیار ورزش استان قرار گیرد که مبلغ قابل توجهی است. بر اساس این قانون دستگاه های اجرایی مجازند ۱ درصد از اعتبارات خود را به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه کشوری هزینه کنند.

وی افزود: ۴۰ درصد از این اعتبارات اختصاص یافته در اختیار دستگاه مربوطه قرار می گیرد که می توانند آن را صرف توسعه ورزش کارمندی، تجهیز اماکن ورزشی و حمایت از تیم های ورزشی و هیئت های ورزشی کنند. همچنین ۳۰ درصد از این اعتبار متعلق به آموزش و پرورش است و این اداره می تواند از این اعتبارات برای ورزش دانش آموزی و توسعه زیرساخت های ورزشی مصرف نماید.

این مدیر ارشد همچنین بیان کرد: ۳۰ درصد دیگر به اداره ورزش و جوانان اختصاص می یابد که جهت توسعه زیرساخت های ورزشی وزارت ورزش و جوانان و توسعه ورزش روستایی هزینه می شود.

رازانی در پایان اظهار امیدواری کرد: با این حمایت ها شاهد رونق هر چه بیشتر ورزش استان باشیم.