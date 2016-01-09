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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۳۱

تداوم پیشروی های ارتش سوریه در حومه لاذقیه

تداوم پیشروی های ارتش سوریه در حومه لاذقیه

ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود بر مناطق جدیدی در حومه شمالی لاذقیه در شمال این کشور و در درعا در جنوب مسلط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه بر ارتفاعات التخان و رویسه القاموع در حومه شمالی لاذقیه مسلط شده است.

به گفته منابع سوری، ارتش سوریه بر رویسه بن جازی و المغیریه در حومه شمالی لاذقیه نیز مسلط شده است که با تسلط بر رویسه بن جازی روستای کدین نیز از نظر نظامی سقوط کرده تلقی می شود.

در درعا ارتش سوریه در شهر شیخ مسکین به پیشروی های خود ادامه داد و بر بیست منزل مسکونی در جنوب تل الهش و جنوب تیپ ۸۲ مسلط شد.

این منابع از حمله هوایی جنگنده های روسی به ساختمان وابسته به جبهه النصره در شهر معره النعمان در استان ادلب خبر دادند.

منابع سوری گزارش دادند: گروه های تروریستی با خمپاره و راکت شهرهای نبل و الزهراء در حومه شمالی حلب را هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: در این حملات یک نفر در شهر نبل کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

 

کد مطلب 3020838

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