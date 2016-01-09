پایان دی ماه آخرین فرصت برای پیش ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیان دارای بیش از هشت سال غیبت که خواستار بهره مندی از طرح جریمه مشمولان غایب می باشند فقط تا پایان دی ماه فرصت دارند که درخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) ثبت کنند.

وضعیت مشمولان غایبی که در مرحله اول طرح ثبت نام کرده اند و به دلایلی پیگیر درخواست خود نشده اند، به منزله انصراف از درخواست تلقی می شود و چنانچه مجددا خواستار بهره مندی از این طرح هستند به دلیل اینکه امکان تمدید تاریخ مزبور وجود ندارد می بایست تا قبل از پایان دی ماه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) ضمن ارائه درخواست عدم انصراف نسبت به پرداخت مبلغ جریمه مشخص شده اقدام کنند .

این اطلاعیه تاکید کرد :این دسته از افراد چنانچه تا پایان دی ماه نیز نسبت به پرداخت مبالغ جریمه خود اقدام نکنند به منزله انصراف قطعی تلقی شده واز سوی سازمان تعیین تکلیف خدمتی می شوند .

سازمان وظیفه عمومی در باره مئدارک مورد نیاز هم اعلام کرده است : مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست عبارتند از :اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول ، اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و اصل و کپی شناسنامه همسر و فرزند در صورتی که متاهل بوده و دارای فرزند می باشند می بایست به هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست این مدارک را به همراه داشته و ارائه کنند .

مشمولان غایب در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه و یا از طریق تماس با سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ می توانند در جریان اخبار مربوط به تعیین تکلیف مشمولان غایب قرار گیرند.

در پایان این اطلاعیه آمده : اطلاع رسانی لازم به متقاضیان در مدت زمان اقدام از طریق سامانه پیامک صورت می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری به این سازمان نیست .