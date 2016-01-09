جزییات کنگره شهدای موسیقی اعلام شد/روایتی نو از تعهد و موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قنادیان رییس شورای سیاستگذاری و علیرضا پاشایی دبیر کنگره تخصصی شهدای عرصه موسیقی کشور در یک گفتگوی خبری برنامه های این رویداد هنری را تشریح کردند.
کنگره شهدای موسیقی باز روایتی نوین از رابطه تعهد و موسیقی
قنادیان با بیان اینکه برگزاری کنگره موسیقی و تجلیل از شهدای هنرمند عرصه موسیقی و نقش آنها در دوران انقلاب و دفاع مقدس باز روایتی نوین از رابطه دفاع مقدس و هنر است، افزود: این کنگره تخصصی به همت سازمان بسیج مستضعفین و سازمان بسیج هنرمندان بیست و سوم دیماه ۹۴ در سالن سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد. این برنامه ضمن تداعی خاطره و یاد هنرمندان شهید، به خدمات هنر موسیقی به انقلاب اسلامی و اثربخشی آن در دوران دفاع مقدس اشاره دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری کنگره شهدای موسیقی بیان کرد: درکنگره تخصصی شهدای موسیقی کشورکه با حضور هنرمندان موسیقی، فعالان فرهنگی و برخی مسوولان برگزار خواهد شد، گروههای موسیقی در ژانرهای مختلف اجرا خواهند داشت، این اجراها شامل گروههای موسیقی پاپ، تلفیقی، نواحی و آیینی خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیام حماسه جاوید ما در عرصه هنری بازتابهای فراوانی داشته است، تصریح کرد: شاید تاکنون با این نگره به هنر نگریسته نشده بود که در کنار آثار هنری دفاع مقدس و رزمندگان، ادای دین هنر به ویژه، موسیقی به مقوله دفاع مقدس، یک جلوه تام و تمام دیگری نیز داشته و آن مشارکت فعال هنرمندان در جبههها و امضای قابهای حماسی، چکامهای آتشین و قصیدههای مقاومت و سرودهای حماسی و احساسی به خون هنرمندانی است که به نمایندگی از جامعه هنر، دل و جان خود را فدای آئین و وطن کردهاند.
هنر اصیل بیمسئولیت نیست
قنادیان ادامه داد: کنگره شهدا باز روایی جریانی است که ادعا دارد هنر اصیل یک طیف گلخانهای و بیمسئولیت نیست و تعهد در آن امری عینی و عملی است. به اعتقاد من هنر متعهد و فاصله آن با بخشی دیگر که در آن هنر، یک تفنن و یک راه کسب تلقی میشود و امری جدی و کاملا واقعی است. البته به نظر میرسد به دلیل تهاجم فرهنگی انحرافات تجاری، سیاسی و اخلاقی از طرف غرب در میان هنرمندان در حال ترویج است که میتوان از طریق الگوسازی از شهدای هنرمند با این نقشه شوم مبارزه کرد.
وی با بیان اینکه کنگرههای بزرگداشت شهدا همواره برنامه هایی مقدس هستند، بیان کرد: شهدای شهری و روستایی ما، عشایر و کارگران ما،دانشجو و استاد، مهندسی و بازاری، دانشآموز و همه و همه برای حماسه دفاع مقدس جانفشانی کردند. با این حال به نظر میرسد این کنگره ملی که برای اولین بار پس از دفاع مقدس در این سطح برگزار میشود به دلیل ویژگیها و حساسیتهای عمومی که در حوزه هنر و هنرمندی وجود دارد همواره حساسیتهای خود را داشته که در این حوزه موسیقی برآمده از فرهنگ شهید و شهادت منحصربه فردتر است.
رییس شورای سیاستگذاری کنگره شهدای عرصه موسیقی تصریح کرد: برخی ها فکر می کنند هنر موسیقی هنر بیتعهد و برج عاجنشین و فاقد مسئولیت اجتماعی است ولی موسیقی ما در متن انقلاب و در طول دوران دفاع مقدس نشان داد که نه تنها پا به پای سایر رشتههای هنری جلو آمده بلکه در بسیاری مواقع پیشتاز هم بوده است. با این حال کنگره تخصصی شهدای موسیقی ادای احترام به شأن و جایگاه شهدای این عرصه است. به هر ترتیب به نظر میرسد، فارغ از تکریم مقام شهدا، بازروایی که درباره ارتباط هنر و شهادت در این کنگره صورت میپذیرد، جذابیت و ملاحظات تازهای دارد و جامعه را فرا روی اطلاعات و معرفتی ارزشمند از ابعاد وجودی شهدای هنرمند کشور قرار خواهد داد و هنرمندان برای حضور فعال در این کنگره میتوانند ضمن یاری برگزارکنندگان در جهت شناخت بهتر شهدای هنرمند، راههای نوین ارائه مطلب و یادآوری این شهدا را به روشهای گوناگون و جذاب پیشنهاد کنند.
وی با اشاره به تنوع برنامههای پیشبینی شده در کنگره شهدای موسیقی کشور افزود: تکریم از صبوری خانواده شهدا و قدردانی و سپاسگذاری از این عزیزان از دیگر اهداف برگزاری کنگره موسیقی است. ضمن اینکه اجرای زنده ۵ گروه موسیقی در سبکهای مختلف، تجلیل از خانواده شهدای عرصه موسیقی، ایراد سخن توسط بزرگان عرصه موسیقی، ذکر خاطرات از سرودهها و آهنگهای حماسی، دیدار با خانواده معظم شهدا قبل از برگزاری کنگره، تقدیر از بزرگان موسیقی حماسی کشور، بازسازی و اجرای کارهایی از شهید نظام و یدالهی، ایراد سخنانی از مادر شهید نظام و برپایی سفره اطعام به یاد شهدا از جمله برنامههای پیشبینی شده ما دراین بخش است.
کنگره موسیقی فضای از دست رفته معنوی را احیا می کند
علیرضا پاشایی دبیر کنگره تخصصی شهدای عرصه موسیقی کشورهم با تاکید بر اهمیت و جایگاه این اتفاق در شرایط فعلی و در فضای فرهنگی امروز کشور گفت: برگزاری کنگرههای تخصصی و موضوعی از جمله کنگره شهدای هنرمند در شرایط امروز در حقیقت فضای از دست رفته معنوی را احیا میکند. این کنگره بستری را فراهم میسازد تا به خدمات هنر موسیقی به انقلاب اسلامی و نقش موثر و کارآمد و مستمر آن در طول دوران دفاع مقدس متمرکزتر و جدیتر پرداخته شود.
پاشایی اظهار کرد: در میان همایشها و برنامههای متعدد فرهنگی و هنری واقعا جای خالی چنین حرکتی محسوس و ملموس بود چرا که متاسفانه تاکنون به صورت جدی به نقش هنر موسیقی و شهدای این عرصه پرداخته نشده است. این کنگره و حرکتهایی از این دست نیزمیتواند خط سیر و نقشه راه را برای هدایت موسیقی به سمت هنر متعهد کشور فراهم سازد.
رونمایی از کتاب پیانوی سفید به قلم محبوبه معراجیپور
دبیر کنگره تخصصی شهدای موسیقی، گفت: در این کنگره از کتاب «پیانوی سفید» به قلم محبوبه معراجیپور که با قلمی جذاب در یک رمان به زندگی شهید حمیدرضا نظام میپردازد، رونمایی خواهد شد. ضمن اینکه تجلیل از خانواده معظم شهدای موسیقی کشور از دیگر برنامههای این کنگره تخصصی است.
مدیرکل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری میفرمایند با این ستارهها میشود راه را پیدا کرد، امیدواریم با ستارگان شهید عرصه موسیقی کشور بتوان مسیر اصلی و اهداف متعالی موسیقی کشور روشنتر شود.
کنگره تخصصی شهدای موسیقی با مجموعهای از برنامههای هنری و اجراهای موسیقایی، روز چهارشنبه بیست و سوم دیماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۹ در تالار سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد. این در حالی است که کنگره سراسری ۲ هزار شهید هنرمند در پنج رشته هنری شامل سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دیماه سالجاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار میشود.
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