نشستی در ضدیت با ایران و خرسندی آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ساعاتی قبل نشستی را در خصوص حادثه تعرض به سفارت ریاض در تهران برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی در جریان سخنرانی با تأکید بر ادامه اقدامات خصمانه این رژیم علیه ایران، مدعی شد: در صورتی که ایران به دخالت های خود در امور داخلی دیگر کشورها ادامه دهد، گام های دیگری را برای مقابله با آن برخواهیم داشت.

وی همچنین ضمن نادیده گرفتن نقش رژیم سعودی در حمایت های مالی ـ تسلیحاتی از تروریست های داعش از یک سو و کشتار مردم بی گناه یمن از سوی دیگر،ادعا کرد: ایران همواره نقش منفی و غیرسازنده ای در سوریه و یمن ایفا کرده است.

وزیر خارجه سعودی در ادامه مدعی شد: ایران به دنبال افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور است نه عربستان. این ادعا در حالی مطرح می شود که دشمنی رژیم سعودی با ایران طی روزهای اخیر به اوج خود رسیده و این رژیم ضمن تحریک دیگر کشورها برای قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران، اقدام به حمله موشکی به سفارت تهران در صنعاء کرده است.

از سوی دیگر، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست امروز خود بیانیه ای را علیه ایران صادر کردند.

اعضای این شورا در این بیانیه ضمن حمایت از اقدامات تنش آفرین عربستان سعودی در منطقه و همچنین اعدام شیخ نمر النمر، تأکید کردند: شورای همکاری خلیج فارس از عربستان سعودی در مبارزه با تروریسم حمایت می کند.

شورای همکاری خلیج فارس در حالی اعدام شیخ نمر النمر و چند تَن دیگر از شیعیان عربستان را مبارزه با تروریسم نامید که اتخاذ هیچ موضعی در قبال اقدامات جنایتکارانه سعودیها در منطقه در کارنامه این شورا به چشم نمی خورد.

شورای همکاری خلیج فارس همچنین با تأکید بر استقلال دستگاه قضایی رژیم سعودی، آنچه که از آن به عنوان دخالت ایران در امور داخلی عربستان نام برد را محکوم کرد. این شورا در بیانیه خود آورده است: چنین اقداماتی به صلح، ثبات و امنیتی منطقه و جهان هیچ کمکی نمی کند.

شورای همکاری خلیج فارس ضمن «تروریستی» خواندن تعرض به سفارت ریاض در تهران، اعلام کرد: عربستان سعودی در اجرای گام های مناسب برای مقابله با این تجاوزها از حق طبیعی برخوردار است. این شورا در حالی تعرض افراد ناشناس به سفارت رژیم سعودی در تهران را تروریستی خواند که تاکنون هیچ واکنشی به حمله تروریستی سعودی ها به سفارت تهران در صنعاء نشان نداده است.

شورای همکاری خلیج فارس در پایان بیانیه خود از ادامه خصومت ها و دشمنی ها با ایران پرده برداشته و اعلام کرد: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اقدامات بیشتری را برای مقابله با این دست تجاوزها انجام خواهد داد.