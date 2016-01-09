بارش شدید برف و باران در چهارمحال وبختیاری/بازار گرم یدک کش ها

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یک سامانه بارشی بامداد امروز شنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد که این سامانه بارشی از ظهر امروز در نقاط مختلف استان فعالشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، هماکنون در ارتفاعات بارش بهصورت برف و در دیگر نقاط استان بارش بهصورت باران است.
ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری بار دیگر سفیدپوش شده است و تردد در برخی از جادههای استان ازجمله جادههای شهرستان کوهرنگ بهسختی در حال انجام است.
بارش شدید برف بار دیگر در حال بستن جادههای شهرستان کوهرنگ است بهطوریکه در حال حاضر تردد در محورهای ارتباطی کوهرنگ بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست.
از طرفی لغزندگی جاده در سطح استان موجب تصادف بسیاری از خودروها شده است و روز پرکاری برای یدککشها رقم خورده است. در هر جادهای از استان یدککشها مشاهده میشود که خودرو تصادفی را در حال انتقال به پارکینگ و یا تعمیرگاه است.
بارش برف تا یکشنبه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به سطح استان، گفت: شدت بارشها در استان چهارمحال و بختیاری از بعدازظهر امروز شنبه در پی ورود این سامانه بارشی شدت پیداکرده است.
مهرداد قطره عنوان کرد: هماکنون بارش در نقاط غربی و مرتفع استان بهصورت برف است و در دیگر نقاط استان بارش بهصورت باران است که در صورت کاهش دما بارشها در همه نقاط استان بهصورت برف انجام میشود.
وی افزود: این سامانه بارشی تا فردا یکشنبه در سطح استان فعال خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارشها برای کوهرنگ با میزان ۴۲ میلیمتر ثبتشده است و کمترین بارش در این زمان برای گندمان ثبتشده است.
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی چهارمحال و بختیاری تا امروز حدود شش درصد افزایش داشته است.
۱۳۵ نیروی امدادی هلالاحمر در حالت آمادهباش قرار گرفتند
معاون امداد و نجات هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در برخی جادههای چهارمحال و بختیاری بهواسطه بارش برف و باران کند شده است.
برومند جهانگیری عنوان کرد: هماکنون ۱۳۵ نیروی امدادی هلالاحمر در حالت آمادهباش قرارگرفتهاند تا در صورت بروز حادثه بتوانند امدادرسانی مطلوبی داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۷ پایگاه امدادی هلالاحمر در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری در آمادگی کامل برای امدادرسانی به مردم در زمان حوادث طبیعی ازجمله بارشها هستند.
معاون امداد و نجات هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از ابتدای زمستان تاکنون بیشتر امدادرسانیها نیروهای امدادی هلالاحمر در جادههای استان چهارمحال و بختیاری به مسافران بوده است و پتو، غذا، آبمعدنی و لوازم ضروری در اختیار مسافران گذاشتهاند.
جادههای کوهرنگ در پی بارش شدید برف در حال مسدود شدن هستند
بخشدار مرکزی کوهرنگ نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در کوهرنگ اظهار داشت: بارش شدید برف در حال حاضر موجب اختلال در تردد در این منطقه شده است.
فرزاد حسینی عنوان کرد: تردد در گردنههای شاه منصوری و چری شهرستان کوهرنگ نیز بهسختی انجام میشود و بدون زنجیر چرخ امکان تردد نیست.
وی ادامه داد: هماکنون اکیپهای راهداری و شهرداری چلگرد در حال مناسبسازی جادهها و خیابانها برای تردد هستند.
بخشدار مرکزی کوهرنگ یادآور شد: هم تردد در جاده های روستایی امکان پذیر نیست و راه ارتباطی دهستان موگویی تا بزنوید لرستان در حال بسته شدن است.
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