خسارات ناشی از سیل تا دو ماه آینده به ایلام پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر شنبه در بازدید از طرح های آبخیزداری شهر ایلام اظهار داشت: سیل اخیر ایلام به بیش از ۵۴۰ کانون تهدیدزا در طرح های آبخیزداری خسارت وارد کرده است.

وی گفت: این طرح های خسارت دیده توسط منابع طبیعی در بیش از ۱۲۰ کانون تهدید اصلی، خشکه چینی، گاویون بندی و .. در مقیاس ۱۰هزار متر مکعب به انجام رسیده است.

مروارید اظهار داشت: بعد از سیل اخیر و خرابی های ناشی از سیل ضرورت ایجاد و ترمیم سیل بندها اهمیت داشت که با تلاش منابع طبیعی استان اکنون شاهد اتمام کار چهار حوزه از پنج حوزه ابریزهای اصلی شهر ایلام هستیم.

در این بازدید استاندار ایلام از قول مساعد دکتر نوبخت مبنی بر پرداخت خسارات ناشی از سیل تا دو ماه آینده خبر داد.

استاندار ایلام با هدف بررسی آخرین وضیعت سیل بندهای حوزه آبریز، منطقه چغا سبز، شلم، ارغوان، تونل ازادی، و منطقه هانیوان و اجرای طرح های ابخیز داری منابع طبیعی بازدید کرد.