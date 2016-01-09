جشنواره استانی شعر و ادبیات داستانی در رامیان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه رجنی، عصر شنبه، در گفتگو با خبرنگاران شهرستان افزود: جشنواره شعر، خاطره و ادبیات داستانی با موضوع نماز و نیایش، دوم اسفندماه امسال با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ستاد اقامه نماز استان، موسسه فرهنگی هنری اندیشه و هنر پیرداد و انجمن های ادبی شهرستان برای برگزاری این جشنواره همکاری می کنند.

وی اظهار کرد: علاقمندان می توانند تا ۲۳ بهمن ماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان و یا به نشانی ershad.ramian@chmail.ir ارسال کنند.

رجنی افزود: نیایش های کودکانه، نماز، مسجد و خانواده، اهمیت نماز از منظر قرآن، احادیث و پیامبر اسلام و ائمه معصومین، جلوه های نماز در عاشورا و دفاع مقدس و عبودیت و نماز از محورهای این جشنواره است.

رییس اداره ارشاد شهرستان رامیان در خصوص شرایط شرکت در این جشنواره گفت: آثار ارسالی در دو رده سنی زیر و بالای ۱۸ سال داوری خواهد شد.

وی با بیان این نکته که آثار ارسال شده شعر در دو قالب کلاسیک و آزاد پذیرفته می شود، افزود: هر یک از شرکت کنندگان می توانند حداکثر سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان باید آثار خود را تایپ شده در محیط word با قلم نازنین ۱۴ در یک روی کاغذ تایپ و ترجیحا از طریق نشانی الکترونیکی و یا یک حلقه cd به دبیرخانه ارسال شود.

رجنی گفت: آثار باید با مشخصات کامل نویسنده به همراه تصویر کارت ملی، شماره تماس و نشانی کامل پستی ارسال شود.

وی در خصوص جوایز نفرات برتر این جشنواره بیان کرد: به نفر اول در هر بخش از این دوره رقابت ها مبلغ دو میلیون و ۵۰۰هزار ریال، به نفر دوم دو میلیون ریال و به نفر سوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اهدا می شود.