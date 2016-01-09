اختصاص تمام سازه های فرهنگی به موضوع «کمپین سلامت»

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده با بیان این که شورای سیاست گذاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران یکی از کمپین هایی که از ابتدای سال تعریف کرده بود، کمپین سلامت است، خاطر نشان کرد: این کمپین به طور مستقیم به مسائلی می پردازد که پیشگیری از آن به عهده خود شهروند است و هیچ کدام از نهاد های نظارتی و حاکمیتی نقش مستقیمی را در آن نداشتند.

علیزاده در ادامه با اشاره به جلسات صورت گرفته با کارشناسان وزارت بهداشت، تصریح کرد: طی این جلسات ۵ موضوع نمک، چربی، قند، ایدز و سرطان شناسایی و برای آن ها پیام های مشخصی استخراج شد که مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به این که تصویر سازی پیام های آموزشی، در جایگاه خود تاثیر به سزایی در انتقال پیام دارد، ادامه داد: کارگاه ۳ روزه ای زیر نظر اساتید گرافیک با حضور۹۰ نفر از دانشجویان و اهالی رشته هنر و گرافیک به منظور بالا بردن سطح کار صورت گرفت.

علیزاده با اعلام این که در نهایت تمام سازه های فرهنگی ما از ۱۵ تا ۲۵ دی ماه به این موضوع تحت عنوان شهروند سالم اختصاص پیدا کرده است، ادامه داد: وظیفه سازمان زیبا سازی موضوع سلامت نیست بلکه ما وظیفه حساس سازی شهروندان به موضوعاتی را داشتیم که رعایت آن منجر به ایجاد شهروند سالم و در نتیجه شهر سالم می شود.

وی با بیان این که برخی از این بیماری ها مانند ایدز، تنها یک بیماری جسمی نیستند بلکه جامعه نیز با آن در گیر می شود، خاطر نشان کرد: در صورتی که پیشگیری ومراقبت در خصوص این بیماری ها از ابتدا صورت گیرد، جامعه هزینه های زیادی رامتحمل نمی شود چرا که بودن این بیماری ها در جامعه منجر به آسیب های اجتماعی نیز می شود.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران افزود: این کمپین به پیام های مستقیم و کوتاه می پردازد که وظیفه حساس کردن شهروندانی رابه ۵ موضوع مدنظرما دارد و خوشبختانه این طور به نظر می رسد که ما به این مطلوب خود دست پیدا کرده ایم.

علیزاده تاکید کرد که تمام سازه های تبلیغات فرهنگی ما چه عرشه های پل، بیلبورد ها و پرتابل ها به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.